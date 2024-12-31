Освобожденный из плена Михаил Дианов впервые показал фото с любимой, которой сделал предложение. Фото

Украинский военный, который участвовал в тяжелых боях на Азовстали, а впоследствии переживший русский плен, Михаил Дианов поделился с подписчиками уникальным фото. Он предстал перед камерой со своей любимой девушкой и рассказал об изменениях в личной жизни.

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Защитник признался, что сделал избраннице предложение руки и сердца. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

"Она сказала: "Да!" – коротко подписал трогательное фото военнослужащий ВСУ.

Хотя Михаил Дианов и поделился с подписчиками радостной новостью, он все же не раскрыл слишком много деталей о своей личной жизни. Защитник решил не показывать лицо невесты, поэтому просто заблюрил его.

Вероятно, Михаил Дианов решил сделать предложение любимой в более повседневной атмосфере. На фото можно увидеть улыбающегося защитника в черной куртке, а рядом его избранницу в темном пальто, которое она соединила с объемным белым шарфом.

Подписчики военного уже поздравили его с важным событием и оставили много хороших слов в комментариях:

"Мои искренние поздравления, радуюсь за вас. Пусть судьба ваша будет счастливой".

"Самые искренние, лучшие пожелания! Желаю мирной Украины вашей семье".

"Желаю вам счастливой и долгой жизни вместе! И детишек здоровеньких и счастливых!"

Стоит отметить, что ранее Михаил Дианов уже состоял в браке, однако в 2011 году он распался. Во время совместной жизни с бывшей избранницей Ольгой у военного родилась дочь Екатерина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дианов прокомментировал слухи о романе с Поляковой.

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