Освобожденный из плена Михаил Дианов впервые показал фото с любимой, которой сделал предложение. Фото
Украинский военный, который участвовал в тяжелых боях на Азовстали, а впоследствии переживший русский плен, Михаил Дианов поделился с подписчиками уникальным фото. Он предстал перед камерой со своей любимой девушкой и рассказал об изменениях в личной жизни.
Защитник признался, что сделал избраннице предложение руки и сердца. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.
"Она сказала: "Да!" – коротко подписал трогательное фото военнослужащий ВСУ.
Хотя Михаил Дианов и поделился с подписчиками радостной новостью, он все же не раскрыл слишком много деталей о своей личной жизни. Защитник решил не показывать лицо невесты, поэтому просто заблюрил его.
Вероятно, Михаил Дианов решил сделать предложение любимой в более повседневной атмосфере. На фото можно увидеть улыбающегося защитника в черной куртке, а рядом его избранницу в темном пальто, которое она соединила с объемным белым шарфом.
Подписчики военного уже поздравили его с важным событием и оставили много хороших слов в комментариях:
"Мои искренние поздравления, радуюсь за вас. Пусть судьба ваша будет счастливой".
"Самые искренние, лучшие пожелания! Желаю мирной Украины вашей семье".
"Желаю вам счастливой и долгой жизни вместе! И детишек здоровеньких и счастливых!"
Стоит отметить, что ранее Михаил Дианов уже состоял в браке, однако в 2011 году он распался. Во время совместной жизни с бывшей избранницей Ольгой у военного родилась дочь Екатерина.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дианов прокомментировал слухи о романе с Поляковой.
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