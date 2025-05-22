'Это мой новый фронт': герой 'Азовстали' Михаил Дианов рассказал, где работает после освобождения из плена

Бывший боец 36 ОБрМП Михаил Дианов, который пережил российский плен после обороны "Азовстали", начал новый этап своей жизни – он стал полицейским. С 1 мая он работает в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

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Новую должность Дианов получил в день своего 45-летия. Бывший военный объяснил в интервью "Громадському", что выбрал службу в полиции как продолжение борьбы со злом в мирной жизни. Его задача – помощь ветеранам войны адаптироваться к гражданской службе и повседневной жизни.

"Злом победить зло невозможно. Добро должно быть сильным физически и морально. Зло можно победить только такой силой. На войне я с 2015 года боролся со злом. И сейчас очень рад, что меня пригласили на работу в полицию. Это теперь мой новый фронт, ведь преступность – один из видов зла", – поделился Дианов.

После возвращения из плена осенью 2022 года Дианов прошел сложное лечение: американские врачи пересадили ему часть кости из таза в раненую руку, поставили пластины. Но, несмотря на усилия, рука осталась короче, пальцы – едва неподвижными. Стрелять из нее почти невозможно, и медики предостерегли: никаких нагрузок. Но он отказался от военной писарской службы и оформления инвалидности – не считает себя человеком с инвалидностью.

"Я был боевым командиром, главным сержантом гранатометчиков. Я не хочу идти в военные писари. Штабная работа не для меня, – отметил экс-военный и прокомментировал вероятную работу в ТЦК: – Ловить на улице уклонистов для меня унизительно".

Приглашение на работу в полицию он воспринял как шанс реализовать главное призвание – защищать слабых. Его должность – помощь ветеранам, которые приобщаются к рядам МВД, в адаптации к мирной жизни. Конкретных должностных обязанностей герой не разглашает, но подчеркивает: будет работать на имидж полиции, потому что доверие к нему – это своеобразный аванс и для структуры, в которую он пошел служить.

Несмотря на вдохновение, он не идеализирует новую профессию: "Если я пойму, что не справляюсь, то просто уйду. Это не контракт с ВСУ, который ты должен отбыть до конца срока. Но я вот общаюсь с людьми в управлении полиции, там много продвинутой молодежи, надеюсь, что у меня с ними работа пойдет".

Ранее OBOZ.UA писал, что Дианов прокомментировал слухи о романе с Поляковой. Они часто проводили время вместе, и, как замечает военный, по инициативе прежде всего мужа певицы – Вадима Буряковского.

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