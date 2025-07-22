Где сейчас живет Мария Ковальчук и как она выглядит через четыре месяца после трагедии в Дубае. Фото

Украинская модель Мария Ковальчук, на которую три месяца назад жестоко напали в Дубае, раскрыла, где находится после трагедии. Сейчас девушка живет в Норвегии, где постепенно возвращается к привычной жизни и учится снова ходить, ведь пока в основном передвигается в кресле колесном или с помощью костылей.

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Об этом стало известно из интервью, которое модель и ее мама дали российской журналистке Ксении Собчак. Во время разговора они подробнее рассказали о травмах, которые получила Ковальчук в ОАЭ и как она восстанавливается.

По словам матери девушки, сначала правоохранительные органы Дубая уверяли, что она хотела покончить с собой, выпрыгнув с восьмого этажа здания. Однако когда женщина начала проводить собственное расследование, пришла к выводу, что ее дочь жестоко избили. По ее словам у Марии Ковальчук диагностировали перелом позвоночника в трех местах, а также правой руки.

Как отметила сама модель, после попадания в больницу у нее сняли побои. В документации было зафиксировано отслоение кожи правой лобно-теменной части скальпа. Однако, несмотря на серьезные травмы, реабилитация Марии Ковальчук проходит довольно хорошо.

"Осталось, чтобы зажила одна нога и полное выздоровление будет через шесть недель. Тогда я смогу ходить. Позвоночник был сломан, поэтому сейчас там стоит протез. Металл стоит в ключице и правой ноге", – рассказала девушка.

Кстати, мама Марии Ковальчук отметила, что они живут за границей еще с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Большая война застала семью модели в Херсоне. Когда в городе стало очень опасно, они переехали во Львов, где на тот момент жила Мария Ковальчук. Со временем девушка уехала в Черногорию, а позже ее семья перебралась в Швейцарию.

Что известно о трагедии с моделью

Мария Ковальчук уехала в ОАЭ в 2024 году, чтобы работать моделью. 9 марта 2025 года она перестала выходить на связь с родными. Тогда она сообщила маме, что останется переночевать у новых знакомых, которые назвали себя представителями модельного агентства, после чего исчезла.

19 марта модель нашли на обочине дороги в Дубае с серьезными травмами. Полиция ОАЭ заявила, что Ковальчук якобы упала с высоты на закрытой строительной площадке, однако эта версия вызвала много сомнений. Правоохранительные органы Украины начали по делу модели уголовное производство по статье 149 УКУ – торговля людьми. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Когда состояние Марии Ковальчук улучшилось, она в конце концов раскрыла подробности ужасного нападения в Дубае. По словам девушки, ее обидчиками являются Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, и граждан Беларуси Александр Лоптицкий. Модель познакомилась с ними на вечеринке в одном из отелей ОАЭ и согласилась вместе провести время в номере. Сначала все было хорошо, однако в какой-то момент ее начали запугивать и преследовать. Как именно модель оказалась с многочисленными переломами, не помнит, но предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Марии Ковальчук назвала два вероятных мотива покушения на жизнь дочери.

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