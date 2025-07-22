Мама Марии Ковальчук назвала два вероятных мотива покушения на жизнь дочери: почему девушка с ними не согласна

Мать украинской модели OnlyFans Марии Ковальчук, которую в марте 2025 года жестоко избили в Дубае, выдвинула две основные версии того, почему на ее дочь могло быть совершено покушение. По словам Анны Ковальчук, речь идет либо о схеме торговли людьми, либо же о сознательном и циничном издевательстве со стороны молодых мужчин, которые "просто хотели посмотреть, как ей больно". В то же время сама Мария считает, что ее мать ошибается: она убеждена, что мотивы нападавших не были настолько продуманными – они просто издевались без всякой "схемы".

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Об этом стало известно из интервью, которое Анна Ковальчук дала российской журналистке Ксении Собчак. Это первый большой разговор семьи с момента трагедии, в котором публично прозвучали возможные мотивы обидчиков.

"Я не могу утверждать, у меня нет фактов, я могу только сказать свои догадки. Это со стороны выглядит как схема. И он (обидчик. – Ред.) не просто так один сидел в этом караоке. И не совсем случайно он оказался в тот самый момент, когда Маша выезжала. Это как отработанная схема по продаже людей. Я думаю, что это у них определенная схема дохода, поскольку ребята не работают, они живут за счет своих родителей", – сказала Анна Ковальчук.

Ксения Собчак поставила под сомнение версию с торговлей людьми, заметив, что содеянное больше похоже на последствия разгульной вечеринки: мол, мажоры просто злоупотребляли наркотиками и потеряли контроль. На это Анна Ковальчук ответила, что это лишь догадки, но оба сценария выглядят возможными.

"А второе, что это наркотики, алкоголь и парни, которые при деньгах. У них нет рамок, а они нашли просто себе такую девочку, знаете, как собачку, над которой можно поиздеваться, просто потренироваться, посмотреть, как ему больно, как ему страшно, понаблюдать за его чувствами. А потом был переломный момент, когда они немножко переборщили", – добавила женщина.

Мария же, которая после длительного лечения смогла дать свои первые комментарии, категорически отвергает версию о попытке ее "продать". Она считает, что на самом деле стала жертвой жестокой забавы: "Мне кажется, это просто были издевательства. Это имело такой вид".

Что произошло с Марией Ковальчук в Дубае

Мария Ковальчук отправилась в ОАЭ в декабре 2024 года работать моделью. 9 марта 2025 года она перестала выходить на связь. Последний раз перед исчезновением она сообщила матери, что останется на ночь в компании новых знакомых – якобы работников модельного агентства. После этого связь с ней исчезла.

19 марта девушку нашли на обочине дороги в Дубае со следами жестокого избиения, многочисленными травмами и сломанными костями. Ее госпитализировали и прооперировали. Девушка долгое время не могла говорить. Впоследствии полиция ОАЭ заявила, что Мария якобы упала с высоты на закрытой строительной площадке. Впрочем, официальная версия вызывает сомнения, в частности, из-за того, что модель не имела с собой никаких личных вещей, а доступ к площадке охраняется.

Украинская полиция открыла уголовное дело по статье 149 УК – торговля людьми. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в этом же интервью мать модели фактически оправдала россиян. Женщина заявила, что была поражена тем, что нападавшими оказались не арабы, а славяне – россиянин и белорус. В частности, Анна Ковальчук назвала войну России против Украины "политической" и согласилась с тезисами Ксении Собчак, которая продвигала идею "близости русских и украинцев". По словам женщины, она "спокойно относится" к россиянам, и не осуждает своих знакомых, которые уехали в РФ.

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