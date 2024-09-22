Где сейчас и как живет голос культового сериала 'Друзья' Евгений Пашин

Его голосом в Украине говорят Аль Пачино, Том Хенкс, Роберт Де Ниро, Рассел Кроу, Морган Фримэн, Дон Джонсон, Брендан Фрейзер и другие знаменитости. Этот же голос вы могли услышать в культовом сериале "Друзья".

Украинский актер дубляжа и озвучки, член Национального союза кинетомаграфистов Евгений Пашин в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, почему его выбрали в сериал "Друзья" без предварительного прослушивания, как изменился дубляж сегодня и почему он больше не следит за современным кинематографом. Актер также поделился, как его изменило полномасштабное вторжение РФ, когда перешел на украинский язык и что мешает чувствовать себя счастливым.

– 22 сентября 1994 года на американском телевидении вышел первый эпизод культового сериала "Друзья". Правда, в Украине он появился несколько позже. Как изменилась ваша жизнь после утверждения на озвучку мужских персонажей?

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– "Друзья" вышли в украинский эфир в 1998 году, сразу после сериалов "Династия" и "Первые поцелуи". Когда нас с Лялей (актриса Лариса Руснак. – Ред.) выбрали, мы сразу поняли, что этот сериал – очень качественный продукт с профессиональным переводом, которым занимался Олекса Негребецкий, а его жена Романна Мельниченко была редактором.

Еще было два режиссера – Станислав Чернилевский и Владимир Коваленко. Не все серии читали мы с Лялей, когда нужно было куда-то уехать или заболели, записывали Андрей Твердак или Ярослав Черненький. Хотел бы выразить всей команде благодарность, потому что работали с удовольствием!

Я этих ситкомов переписал уже около тысячи, но действительно смешных можно по пальцам одной руки пересчитать. У меня очень часто бывали моменты, когда должен был остановиться, чтобы посмеяться. Тогда были другие условия по озвучиванию. Мы имели установку – не включаться полностью по-актерски. В этом, собственно, не было смысла – доигрывать за актеров. Они прекрасно играли сами!

Поэтому у нас была скромная, как бы отдаленная манера, но при этом нужно было сохранять ощущение иронии. Сейчас мы с коллегами работаем иначе, в зависимости от жанра, включаемся больше.

– Читала, что вам с Ларисой Руснак приходилось озвучивать несколько эпизодов в день. Не было такого, что не справлялись, слишком много нагрузки?

– Да, действительно, но если эпизод в эфире длился более 20 минут, то у нас на его озвучку уходило максимум 50.

К примеру, сейчас у меня в разы большие нагрузки (смеется). Но пока есть работа, я не отказываюсь, потому что неизвестно, что ждет завтра.

– Почему, по вашему мнению, "Друзья" до сих пор не теряют своей актуальности? Была ли близка идея сериала вам?

– Вы знаете, как зритель я не смотрел сериал, только в процессе работы. Не могу сказать, что это прошло мимо меня, но, конечно, воспринималось немного по-другому. Секрет сериала – это его очень удачно подобранный актерский состав, потому что если бы не было столь яркого исполнения, то могло бы пройти незаметно. Также над сериалом работало очень много авторов, поэтому были интересные диалоги и шутки высшего класса, и актеры блестяще справлялись!

Я не задумывался, была ли мне близка идея сериала. Есть продукт, и я смотрел на него с точки зрения адаптатора. Уже не помню всех деталей, но было много ярких моментов, когда просто смеешься от души.

– Вашим любимым персонажем был Чендлер Бинг, которого сыграл актер Мэттью Перри, умерший осенью прошлого года. Вы снова стали его голосом, когда озвучили биографическую книгу "Друзья, любовницы и большая передряга". Прочитав книгу, можете сказать, чем отличался и чем был похож Мэттью на Чендлера?

– Да, это мой любимый персонаж (улыбается). Знаете, как актер, как профессионал своего дела, понимаю, что в такой небольшой компании должен быть лидер, который бы вписывался в этот жанр, и мне кажется, это был Мэттью Перри, которому другие "в рот заглядывали". Чувствовалось, что именно он был среди них импровизатор номер один, вел других, которые, несомненно, тоже выдающиеся актеры.

Чем Мэттью отличался и чем был похож на своего персонажа – это то же самое, ведь Чендлера придумали, а Мэттью его просто воплотил. Из книги я узнал столько, где нигде больше бы не узнал – о болезнях, зависимостях, недостатках, гонорарах. Он также писал, что очень уважал и ценил актера Чеви Чейса, позже они даже дружили.

– Лариса Руснак рассказывала, что актерское сообщество сплачивается вокруг вопроса о необходимости украинского дубляжа. Но, например, по португальскому телевидению идут фильмы на языке оригинала, а внизу – субтитры с переводом. Португальцы говорят, что это очень хороший способ изучения языка, и не понимают, почему в других странах делают дубляж. Что по этому поводу вы думаете?

– Я за то, чтобы украинский дубляж был! Знаю много примеров, когда дублированный материал значительно качественнее оригинала. Когда актер, озвучивающий или дублирующий, талантлив, один талант накладывается на другой – и картинка выглядит лучше. А как насчет детей? Им же интереснее смотреть мультфильмы на родном языке. Мне, например, лень читать субтитры. Люди и так не знают украинского языка, а здесь у них это еще заберут. Это мое мнение. Но будет как будет, я и так уже на пенсии.

– Актеров дубляжа и озвучки часто называют невидимками. Комфортно ли вам в этой чаше или все-таки мечтали когда-нибудь о народной славе? Ведь за вашими плечами столько сыгранных ролей в сериалах и фильмах.

– Нет, никогда не мечтал о народной славе, меня все устраивает, и чем меньше внимания, тем лучше. Бывает, что узнают на улице, но очень редко. А что интересно, иногда меня узнают по голосу (улыбается).

Наибольшее удовольствие доставила мне работа над фильмом "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли. На экране я появлялся более 100 раз, эпизодические роли, несколько главных, но как нет резонанса, какого-то признания, значит, ничего не поделаешь, так должно быть.

– Сейчас очень многие молодые люди мечтают о дубляже и озвучке, но жалуются на высокую конкуренцию. Как вы попали в эту область? Какие советы дали бы из собственного опыта?

– Смешной вопрос (смеется). Посоветую не очень надеяться, что мечта сразу сбудется. А еще когда под вопросом стоит вообще существование украинского дубляжа, то связывать свое будущее с тем, что когда-то удастся что-то дублировать, я бы не стал. Но ведь им не отказывают в кастингах. Можешь показать что-то выдающееся, так приходи, может, заметят, все в твоих руках!

У меня другая история. Я же начинал еще в советское время. Позже, когда при Александре Роднянском появилась студия "1+1" в 1996 году, нас собрали на прослушивание в сериал "Династия". Из нескольких десятков голосов отобрали шестерых актеров. Но я был знаком с продюсером, мы с ним учились вместе, может быть, это помогло. Там проработал больше года, уже меня знали, разумеется, это подтянуло другие роли дубляжа и озвучивания. В сериал "Друзья" я уже не проходил кастинг. Станислав Чернилевский, о котором упоминала Ляля, просто сказал: "Я думаю, что это твое".

– Правда, что молоко с медом или ложка коньяка способствуют улучшению тембра голоса? Какие секреты у вас?

– Нет, это выдумки. Может, если приболел, то мед с коньяком помогут немного голосовые связки почистить. Секретов нет – это природа, никакой смены нет, голос же один, тембр один. Единственное, что меняется, – это отношение, то есть в комедии нужно сохранять его ироническим. Актер, озвучивающий ситкомы, должен понимать, что здесь смешного, в ту же секунду, чтобы люди это почувствовали – и у них поднялось настроение!

– Первую роль вы сыграли в 20-летнем возрасте в 1980 году. Каким был тогда кинематограф и какой он сегодня?

– О сегодня не хочу комментировать. Ничего не смотрю. Может, и есть что-то, но меня это мало увлекает. В те времена, когда давали что-то сыграть, считай, что повезло. Тогда не было такого конфликта, вражды, и мы воспринимали российские успехи как свои, ведь это был Советский Союз. Но за их кинематографом я тоже не слежу.

– Поддерживаете отношения с российскими коллегами-актерами?

– Нет. Они боятся, у них репрессии за поддержку. Да и о чем говорить? Уже тем общих нет.

– До полномасштабного вторжения вы говорили преимущественно на русском языке в сериалах. На каком языке общались в быту и изменились ли ваши взгляды после 24 февраля 2022 года?

– До полномасштабного вторжения в Киеве сериалы снимали на русском языке, потому что это были их деньги. Чужой рынок, к тому же дешево. До войны в быту я общался на русском, но после 24 февраля все изменилось. Теперь только на украинском языке.

– Вы – коренной киевлянин. Как изменилось общество в течение вашей жизни в столице?

– Хороший вопрос (смеется). Кардинально все изменилось! Сейчас утешает, что украинская тенденция набирает силу, утверждается, потому что раньше это было непрестижным. Хотя всегда были сознательные украинцы, которые чувствовали, что это их корни. Я не был из таких, у меня семья очень сознательная, жена и дети, а я уже к ним подтягиваюсь.

– Расскажите о себе. Из какой вы семьи и откуда тяга к актерству?

– Как сказал один мой знакомый актер: "Я сюда пошел, чтобы не работать на заводе или шахте". Это шутка. А в принципе, интересно было. Когда казалось, что вся жизнь впереди, думал, чем заниматься, ничего, кроме актерства, и не получалось – ни бизнес, ну ничего. А эта профессия меня держала, хотя она такая ненадежная...

Мой отец был инженером-ядерщиком, а мама в научно-исследовательском институте всю жизнь проработала библиотекарем. Они не отрицали мой выбор, но и не верили особо в успех. Я сам в него не верил, так, собственно, и случилось.

Расскажу вам случай. Первую свою роль я сыграл в фильме "От Буга до Вислы". Там моим партнером был известный, уже усопший, российский актер Юрий Каморный. У нас была сцена, где мы стоим среди партизан и поем песню. Впереди зрители, за камерой. Я ему тихонько говорю, что мы, мол, можем здесь особо роты не открывать, кто нас со спины видит? А он сказал мне фразу, которую запомнил на всю жизнь: "Ты можешь делать как хочешь, а я буду работать для них. Профессия какая ни какая, но я ее люблю, уважаю и ей не изменю". Меня до сих пор это воспоминание очень трогает.

– Вы можете назвать себя счастливым человеком?

– У меня есть дом, свои бытовые дела, люблю что-то приготовить, покосить газон, что-то на огороде сделать, есть три собаки, есть чем заняться. Меня счастливым делали путешествия. Я собирал сувенирные тарелки из разных стран, их у меня уже около 50. Я мог бы себя таким назвать, если бы не эта война. Потому что это единственное, что меня удручает.

Читайте на OBOZ.UA, где сейчас и как живет голос культового сериала "Друзья" Лариса Руснак.

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