'Где кнопка 'проголосовать за Сердючку'? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

Член жюри Нацотбора на Евровидение 2024 Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зажег на сцене со своим динамичным номером и песней "Swedish Lullaby". Артист посвятил выступление шведский певице Loreen, на родину которой в этом году поедет кто-нибудь из участников.

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Артист выступил перед зрителями 2 февраля, а показали его выступление на следующий день во время финала Нацотбора. OBOZ.UA вел онлайн-хронику и рассказал, как прошло шоу. К слову, никого пока не выбрали, и результаты объявят 4 февраля

Андрей Данилко перевоплотился в свое амлуа Сердючки после выступления всех претендентов на победу и некоторых звездных гостей.

Вместе со сценичной мамой Инной Билоконь артист передал привет коллеге из Швеции и посоветовал ей готовиться к гостям из Украины. В знак уважения подтанцовка в форме американской футбольной команды вынесла шведский флаг на сцену.

В конце Данилко добавил строки из другой своей известной песни "Гуляночка". В это время вынесли также украинское знамя, чтобы показать единство украинцев и шведов.

После выступления зал разразился бешеными аплодисментами. Реакция была столь бурной, что ведущий Василий Байдак чуть не бросился в зал, чтобы присоединиться.

Обняв всех ведущих, Верка Сердючка побежала переодеваться.

"Где кнопка "проголосовать за Сердючку?" "Сердючку на Евровидение", "Отправляем Сердючку", "Лучшее выступление за весь вечер", "Классная песня и сам номер! Можно ехать на Евровидение", – написали зрители.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица Тина Кароль без макияжа и в широких джинсах поразила зрителей. Каким было ее выступление – читайте здесь.

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