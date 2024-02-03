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"Где кнопка "проголосовать за Сердючку"? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
3,5 т.
'Где кнопка 'проголосовать за Сердючку'? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

Член жюри Нацотбора на Евровидение 2024 Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зажег на сцене со своим динамичным номером и песней "Swedish Lullaby". Артист посвятил выступление шведский певице Loreen, на родину которой в этом году поедет кто-нибудь из участников.

Видео дня

Артист выступил перед зрителями 2 февраля, а показали его выступление на следующий день во время финала Нацотбора. OBOZ.UA вел онлайн-хронику и рассказал, как прошло шоу. К слову, никого пока не выбрали, и результаты объявят 4 февраля

Андрей Данилко перевоплотился в свое амлуа Сердючки после выступления всех претендентов на победу и некоторых звездных гостей.

Вместе со сценичной мамой Инной Билоконь артист передал привет коллеге из Швеции и посоветовал ей готовиться к гостям из Украины. В знак уважения подтанцовка в форме американской футбольной команды вынесла шведский флаг на сцену.

"Где кнопка "проголосовать за Сердючку"? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

В конце Данилко добавил строки из другой своей известной песни "Гуляночка". В это время вынесли также украинское знамя, чтобы показать единство украинцев и шведов.

После выступления зал разразился бешеными аплодисментами. Реакция была столь бурной, что ведущий Василий Байдак чуть не бросился в зал, чтобы присоединиться.

Обняв всех ведущих, Верка Сердючка побежала переодеваться.

"Где кнопка "проголосовать за Сердючку"? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

"Где кнопка "проголосовать за Сердючку?" "Сердючку на Евровидение", "Отправляем Сердючку", "Лучшее выступление за весь вечер", "Классная песня и сам номер! Можно ехать на Евровидение", – написали зрители.

"Где кнопка "проголосовать за Сердючку"? Данилко зажег сцену Нацотбора песней, которую посвятил Швеции. Видео

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица Тина Кароль без макияжа и в широких джинсах поразила зрителей. Каким было ее выступление – читайте здесь.

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