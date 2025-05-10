Фреймут удивила, какую личную вещь украла ее няня, которая оказалась одержимой фанаткой: я ее выгнала

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась, что в свое время сменила довольно много нянь, которые помогали ей ухаживать за детьми. По словам журналистки, она часто натыкалась на не слишком профессиональных женщин, одна из которых даже решила украсть ее тапочки.

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Такой поступок работница смотивировала тем, что ей очень нравится знаменитость. Об этом ведущая рассказала в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай.

"Раньше у меня было куча тех нянек. Они устраивались, потом я их выгоняла. Одну выгнала, а она мне написала: "Госпожа Оля, извините, но я тапочки забрала, потому что вы мне очень понравились". Такое у нас было. Одна очень меня боялась и пряталась в саду. Другая вообще какая-то блаженная, еще одна дралась", – сказала журналистка.

Однако со временем Ольге Фреймут все же удалось найти хорошую няню для своих детей. По словам знаменитости, женщина даже приезжала к ней с семьей в Лондон, куда бывшая ведущая "Ревизора" переехала после начала большой войны.

Напомним, что в 2018 году Ольга Фреймут рассказала о возмутительном поступке ее тогдашней няни. По словам журналистки, на нее работала женщина по имени Мария Сенатор, которая позволила себе ударить ее сына Валерия.

"У нас дома камеры. Мне стало известно, что няня ударила моего сына по лицу. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это – сдача, потому что ребенок ее укусил. Эта женщина получала щедрую зарплату, я делала подарки ее дочери, заботилась, вкусно кормила, она пользовалась услугами моего водителя", – отмечала ведущая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Фреймут поставила точку в слухах о "ссоре" с Ефросининой.

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