'Ей нравился мой муж': Фреймут поставила точку в слухах о 'ссоре' с Ефросининой

Украинская ведущая Ольга Фреймут прокомментировала свои отношения с коллегой по цеху Машей Ефросининой. В течение длительного времени ходили слухи, что между ними разгорелся конфликт из-за мужчины, а именно продюсера Владимира Локотко, который сейчас находится в браке со звездой "Ревизора", поэтому журналистка решила наконец расставить точки над "і".

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По словам Фреймут, она почти ничего не знает о Ефросининой, ведь в свое время знаменитости работали в разных проектах. Однако, как отметила ведущая в интервью Рамине Эсхакзай, может подтвердить, что коллеге нравился ее избранник.

"Откровенно, Машу я очень мало знаю. Так случилось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимала "Ревизор". Тогда она относилась к категории топовых ведущих, а я была одной из первых, кто делал реалити. Поэтому мы с ней не пересекались, потому что она была в павильонах, а я – в разъездах с командой", – поделилась журналистка.

Как отметила Ольга Фреймут, до начала полномасштабной войны Маша Ефросинина даже приглашала ее на интервью, однако ведущая отказалась. По словам звезды "Ревизора", она с уверенностью может сказать, что ее коллега испытывала романтические чувства к Владимиру Локотко.

"Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Но он многим нравится. У него такие красивые глаза, голубые, и он очень добрый, щедрый, классный", – сказала Фреймут.

Напомним, что обе журналистки начали успешные карьеры на телевидении благодаря участию в одном из самых популярных на то время шоу на "Новом канале" – "Подъем". Однако им не удалось построить хорошие взаимоотношения, а долгое время существовали предположения, что между ними пробежала черная кошка. В 2023 году вероятную причину этого "скандала" впервые раскрыл блогер Богдан Беспалов. Ссылаясь на слова инсайдера, интернет деятель сообщил: конфликт возник из-за тогдашнего гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко.

"В 2013 году, если я не ошибаюсь, Мария и ее муж заговорили о разладе в отношениях и на какое-то время даже разошлись. Именно в этот период ведущая решила найти другого мужчину. Им оказался Владимир Локотко. Хороший вариант: неплохо выглядит, харизматичный, брутальный, к тому же влиятельный. И начался бурный роман. Роман, которому можно было позавидовать: дорогие подарки, красивые свидания. Именно в тот момент, когда роман приобретает высокие чувства, врывается как гром среди ясного неба Ольга Фреймут", – поделился Беспалов.

В 2017 году ведущая программы "Ревизор" вышла за Локотко замуж. Сейчас они воспитывают двоих общих детей.

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