Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в 2024 году. Фото

Издание Forbes обнародовало список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года, и его возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. За прошедший год он заработал примерно 88 миллионов долларов благодаря участию в фильмах "Кодовое имя "Красный" и "Моана 2", а также доходам от старых проектов. Несмотря на неудачный прокат первой киноленты, актер активно продвигал это кино в социальных сетях и способствовал ее успеху на стриминге.

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На втором месте оказался Райан Рейнольдс с доходом 85 миллионов долларов. Он не только сыграл главную роль в блокбастере "Дедпул и Росомаха", но продюсировал рекламные кампании через собственное агентство Maximum Effort. Полный перечень самых высокооплачиваемых актеров объявил Forbes на сайте.

1. Дуэйн "Скала" Джонсон ($88 млн)

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров, установив рекордный гонорар для стримингового кино – около 50 миллионов долларов за роль в фильме "Кодовое имя "Красный" от Amazon. Кроме того, когда "Моана 2" перешла из формата сериала в кинотеатральный релиз, он заключил уникальное соглашение как исполнительный продюсер, получив долю от прибыли. Благодаря кассовым сборам, превысившим 1 миллиард долларов, 52-летний Джонсон получил, по словам его агента, "астрономический гонорар".

2. Райан Рейнольдс ($85 млн)

Райан Рейнольдс стал главным продюсером, соавтором сценария и звездой крупнейшего фильма года "Дедпул и Росомаха", заработавшего более 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это была лишь часть его насыщенного года.

3. Кевин Гарт ($81 млн)

В 2024 году Кевин Гарт имел самое разнообразное развлекательное портфолио. Он снялся в кинотеатральном релизе Borderlands, фильмах для Netflix (Lift) и Amazon Prime (Die Hart 2: Die Harter), а также в сериалах на The Roku Channel (Die Hart, третий сезон) и Peacock (Fight Night). К тому же он продюсировал развлекательное шоу Тома Брейди на Netflix, вел еженедельный подкаст на Spotify (Gold Minds) и принял участие в 90 комедийных шоу.

4. Джерри Сайнфелд ($60 млн)

70-летний Джерри Сайнфелд, которого Forbes признал миллиардером в прошлом году, продолжает активно выступать на стендап-сцене, а его знаменитый ситком приносит ему восьмизначные доходы ежегодно. Во время пандемии он написал сценарий, в котором придумал поп-тарта "Без глазури", а в прошлом году снял этот проект для Netflix, сыграв в нем главную роль.

5. Хью Джекман ($50 млн)

После эмоционального прощания с персонажем Росомахи в фильме "Логан" 2017 года, 56-летний Хью Джекман не имел бы никаких причин вернуться к роли, если бы не огромный гонорар и возможность снова поработать со своим хорошим другом Райаном Рейнольдсом. Однако "Дедпул и Росомаха" обещает стать самым прибыльным фильмом в его карьере.

6. Брэд Питт ($32 млн)

После того как в прошлом году Apple решила выпустить фильм "Одинокие волки" непосредственно на платформе AppleTV+ вместо кинотеатрального проката, компания теперь делает ставку на фильм Брэда Питта "Формула-1", который выйдет в кинотеатрах уже этим летом.

7. Джордж Клуни ($31 млн)

Джордж Клуни публично опроверг сообщение о том, что ему и Брэду Питту заплатили по 35 миллионов долларов за шпионскую комедию "Одинокие волки", назвав это "плохим для нашей индустрии, если люди думают, что именно это является эталоном заработной платы".

8. Николь Кидман ($31 млн)

Николь Кидман стала одной из самых высокооплачиваемых звезд в мире телевизионных мини-сериалов, снявшись в прошлом году в трех крупных проектах: для Netflix ("Идеальная пара"), Paramount+ ("Львица") и Amazon ("Эмигранты"), заработав более 1 миллиона долларов за эпизод в каждом из них.

9. Адам Сендлер ($26 млн)

Соглашение Адама Сендлера с Netflix не имеет аналогов в индустрии, позволяя ему сниматься как в крупных коммерческих проектах, так и в более скромных, при этом получая самые высокие гонорары.

10. Уилл Смит ($26 млн)

Фильм "Плохие парни: Все или ничего" с Виллом Смитом в главной роли стал хитом, попав в список менее 20 фильмов, которые в прошлом году собрали более 400 миллионов долларов во всем мире.

Ранее OBOZ.UA писал, что Forbes назвал блогера №1 в Украине, заработавшую более 20 млн гривен в год.

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