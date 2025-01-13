Forbes назвал блогера №1 в Украине, которая заработала более 20 млн гривен за год: кто такая Кэнди Суперстар и чем она прославилась

Интернет-знаменитость Кэнди Суперстар стала блогером №1 в Украине по версии Forbes. Она смогла не только обрести популярность среди пользователей сети, но и создать бизнес-машину, поэтому за 2024 год заработала 23 миллиона гривен.

Видео дня

Радостной новостью инфлюэнсер поделилась на своей странице в Instagram. Девушка призналась, что была невероятно счастлива, когда узнала, что возглавила один из рейтингов Forbes.

"Когда мне написали из редакции Forbes, что хотят взять несколько комментариев по моему блогу – я уже прыгала к потолку как взбалмошная. Но я тогда даже не догадывалась, что это не просто интервью. И тут выходит журнал, мне начинают все звонить, писать. Я бегу в магазин, покупаю свежий выпуск, и стою как вкопанная. №1 блогер в Украине, интервью на 5 страниц, а дальше все как в тумане. Это реально трудно осознать, потому что внутри я до сих пор просто девочка с большими мечтами", – написала блогер.

Чем прославилась Кэнди Суперстар

Об этой деятельности интернет-знаменитость мечтала с детства, однако решилась попробовать свои силы только тогда, когда блоггинг стал активно развиваться в Украине. Свой творческий путь Кэнди Суперстар начала около трех лет назад. В течение длительного времени деятельность инфлюэнсера в сети не приносила никаких результатов. Однако после долгого поиска своего контента и создания собственного стиля, ее старания все же увенчались успехом.

Наиболее активной Кэнди Суперстар является на платформах YouTube и TikTok. В этих соцсетях за блогером следят 6,59 и 5,6 миллиона человек соответственно, а 56% ее активной аудитории – украинцы. Инфлюэнсер снимает видео, где показывает создание оригинальных косплеев и нестандартные распаковки.

В 2024-м контент блоггера был признан прецедентом в цифровой индустрии Украины, поскольку количество просмотров под ее видео достигло рекордной отметки – 352 миллиона. Также она является владелицей академии "Гуру контента" по TikTok, YouTube Shorts и Reels, где делится личным опытом с начинающими.

Однако Кенди Суперстар не планирует останавливаться на достигнутом: "За пять лет вижу себя известным на весь мир блогером с общей аудиторией в 50 млн. Бриллиантовая кнопка YouTube, которую вручают за 10 млн подписчиков, точно будет моей в 2025-м".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Forbes назвал самую богатую певицу в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!