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"Не хочу звучать лицемерно": участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'Не хочу звучать лицемерно': участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году попала в финал Нацотбора на Евровидение 2025, оценила своих конкурентов на конкурсе. По словам его участников, каждый из вокалистов особенный по-своему.

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Так, в интервью "hromadske.зміст" гитарист Валя Лещинский отказался делиться мнениями публично. Он отметил, что нечего критиковать, ведь песни артистов пока неизвестны.

"Я думаю, об этом нет смысла говорить. Во-первых, нет песен, а во-вторых, на опыте прошлого года я понимаю, что в этом нет смысла. Мне на кухне поговорить – интересно. Но я понял, что много людей очень уязвимо на это реагируют", – сказал гитарист.

Напомним, группа Ziferblat принимала участие в финале Нацотбора на Евровидение 2024 с песней Place I Call Home, но не победила. Его участники заняли 2 место, уступив лидерство только alyona alyona и Jerry Heil.

"Не хочу звучать лицемерно": участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов

Относительно критики финалистов Нацотбора 2025. Инициативу в свои руки взял вокалист Даниил Лещинский. Он отметил, что все участники конкурса классные, поэтому оценивать каждого по отдельности нет смысла.

"У меня не работает так мозг, что я прямо могу сказать, что мне что-то не нравится. Откровенно скажу: я сейчас настолько в этом ремесле, что я, по-человечески эмпатически, не могу плохо оценить какую-нибудь песню, – объяснил свое мнение Лещинский. – Не хочу звучать лицемерно говоря, что все молодцы. Но все действительно молодцы!"

Барабанщик Федор Ходаков вмешался в разговор и добавил: "Я в этом году смотрел в Дії голосования (за 10 финалиста на Нацотбор. – Ред), прослушал все треки и каждый по-своему (особенный. – Ред.)."

"Не хочу звучать лицемерно": участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов

Ранее OBOZ.UA писал, что Молдова решила отказаться от участия на Евровидении 2025 после того, как объявила финалистов. По словам организаторов, такое решение было принято из-за недостаточного количества финансирования мероприятия и снижения уровня заинтересованности артистов в нем.

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