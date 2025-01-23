'Не хочу звучать лицемерно': участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году попала в финал Нацотбора на Евровидение 2025, оценила своих конкурентов на конкурсе. По словам его участников, каждый из вокалистов особенный по-своему.

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Так, в интервью "hromadske.зміст" гитарист Валя Лещинский отказался делиться мнениями публично. Он отметил, что нечего критиковать, ведь песни артистов пока неизвестны.

"Я думаю, об этом нет смысла говорить. Во-первых, нет песен, а во-вторых, на опыте прошлого года я понимаю, что в этом нет смысла. Мне на кухне поговорить – интересно. Но я понял, что много людей очень уязвимо на это реагируют", – сказал гитарист.

Напомним, группа Ziferblat принимала участие в финале Нацотбора на Евровидение 2024 с песней Place I Call Home, но не победила. Его участники заняли 2 место, уступив лидерство только alyona alyona и Jerry Heil.

Относительно критики финалистов Нацотбора 2025. Инициативу в свои руки взял вокалист Даниил Лещинский. Он отметил, что все участники конкурса классные, поэтому оценивать каждого по отдельности нет смысла.

"У меня не работает так мозг, что я прямо могу сказать, что мне что-то не нравится. Откровенно скажу: я сейчас настолько в этом ремесле, что я, по-человечески эмпатически, не могу плохо оценить какую-нибудь песню, – объяснил свое мнение Лещинский. – Не хочу звучать лицемерно говоря, что все молодцы. Но все действительно молодцы!"

Барабанщик Федор Ходаков вмешался в разговор и добавил: "Я в этом году смотрел в Дії голосования (за 10 финалиста на Нацотбор. – Ред), прослушал все треки и каждый по-своему (особенный. – Ред.)."

Ранее OBOZ.UA писал, что Молдова решила отказаться от участия на Евровидении 2025 после того, как объявила финалистов. По словам организаторов, такое решение было принято из-за недостаточного количества финансирования мероприятия и снижения уровня заинтересованности артистов в нем.

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