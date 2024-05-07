Букмекеры резко подняли ставки на победителя Евровидения 2024. Таблица

Уже через несколько часов в Мальме, Швеция, состоится первый полуфинал Евровидения 2024. Букмекеры вносят коррективы в свои прогнозы, повышая ставки на победу представителя Хорватии Baby Lasagna с его разрывным треком Rim Tim Tagi Dim. Если еще сегодня утром, 7 мая, аналитики прочили эпатажному исполнителю победу в гранд-финале с коэффициентом 29%, то сейчас эта цифра выросла до 35%.

Таким образом, букмекеры вывели Baby Lasagna в бесспорные лидеры. Отслеживать изменения в рейтинге можем в реальном времени на сайте Eurovision World,

Оправдает ли яркий хорват и его зажигательный хит ожидания букмекеров, станет известно уже сегодня, ведь Baby Lasagna выступает в первом полуфинале под седьмым номером. Пока он безоговорочный триумфатор букмекерского списка. Ставки на его победу в финале международного песенного конкурса за несколько часов в день первого полуфинала выросли на 6%.

Отрыв со вторым местом также достаточно значительный. "Серебро" букмекеры прочат Швейцарии, которую в этом году представляет певец Nemo с песней The Code, и ставят на это 15%.

Закрывает тройку лидеров Италия, которой букмекеры отдали 10%. Таким образом, вероятным бронзовым призером Евровидения-2024, по версии аналитиков, может стать Angelina Mango с композицией La noia.

А вот на четвертой строчке разместилась Украина. На победу исполнительниц alyona alyona и Jerry Heil с их хитом Teresa & Maria ставят 8%.

Впрочем, следует учитывать, что после объявления результатов первого полуфинала букмекерская табличка может претерпеть существенные изменения.

Отметим, что OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следить за ней можно по ссылке.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

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