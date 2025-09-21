Евгений Рыбчинский отказался от работы в России за $100 тысяч в месяц: кем ему предлагали стать

Украинский поэт, музыкант, медиаменеджер и бывший народный депутат Евгений Рыбчинский признался, что в начале 2000-х получил соблазнительное предложение карьеры в России. Ему обещали должность руководителя масштабной радиосети и зарплату в 100 тысяч долларов в месяц.

Несмотря на финансовые выгоды, он отказался, объяснив, что Россия никогда не была для него привлекательной, а будущее он всегда видел только в Украине. В интервью Наталье Балюк Рыбчинский вспомнил, что предложение поступило от Александра Роднянского.

Тогда известный медиаменеджер возглавлял корпорацию в Москве и канал "СТС" и искал людей для новых проектов. Именно он пригласил Рыбчинского возглавить радио "Максимум", которое имело огромную аудиторию – около 11 миллионов слушателей.

"Он позвонил, говорит: "Я хочу тебе предложить работу". Я говорю: "Леша, я не работаю на "хозяина" с 1992 года. Я владелец и работодатель", – так начался их диалог.

Роднянский пообещал большую зарплату в 100 тысяч долларов за руководство примерно 200 радиостанциями.

"Это такой соблазн! Я бы там больше зарабатывал, чем я здесь получаю с бизнеса", – сделал ремарку Рыбчинский.

Он отметил, что в то время был владельцем нескольких украинских радиостанций, которые приносили ему около $30 тысяч в месяц с каждой. В отличие от России, где все было централизовано, в Украине бизнес требовал большей личной ответственности и независимых решений.

Роднянский пытался уговорить бизнесмена на жизнь в РФ, предлагая ему также "сладкую" возможность: параллельно получать доход с Украины, не бросая дел, которыми занимался с 1992 года.

По словам Рыбчинского, даже в сложный личный период – после развода и в начале новых отношений – он не воспользовался шансом "убежать" ради больших денег и карьеры.

"Я сказал, что у меня есть более серьезные дела. Кроме того, я был вовлечен в какие-то политические процессы, как политконсультант. И мне Украина всегда была интересна", – добавил он.

Отдельно он вспомнил пример своего отца, легендарного поэта Юрия Рыбчинского, чьи песни в 1980-х пела вся Россия. Однако даже он, несмотря на огромный успех в Москве, не смог полноценно реализоваться в советской столице. Именно это стало для Евгения дополнительным аргументом остаться дома.

