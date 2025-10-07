'Это золотое поколение, генофонд нации!' Подростки, поющие украинские песни на улице Киева, довели сеть до мурашек

В самом сердце Киева, возле Золотых ворот, компания подростков превратила обычный октябрьский вечер в маленький концерт украинской музыки. Они спели прямо на улице народную песню "Чорнії брови, карії очі" в обработке Анатолия Соловьяненко, "Місто спить" Квитки Цисык, а затем – "Сіла птаха" из репертуара легендарной Нины Матвиенко.

Видео с выступлением опубликовала в TikTok блогер Ирина Алексеева, рассказав о собственных эмоциях от увиденного и услышанного.

"Октябрь, вечер... Киев. Детям 16 лет. Они прекрасны и удивительны", – отметила блогер.

В подписи к видео она призналась, что не смогла сдержать волнение: "Горжусь... Сначала даже задрожали руки – это от эмоций. Такие красивые, талантливые, а какой у них вкус! Они вселяют веру".

На видео, которое уже набрало почти 200 тысяч просмотров, видно, как юноша и несколько девушек стоят в небольшом кругу у пианино. Кто-то играет легкий аккомпанемент на музыкальном инструменте, другие подпевают – без сценического пафоса и искусственности, только настоящий живой звук.

Комментарии под публикацией – взрыв гордости и эмоций. Пользователи TikTok называют этих подростков "золотым поколением" и "генофондом нации":

"Вот интеллигенция. Молодая и современная украинская интеллигенция!"

"А большинство говорит, что мы плохие, и кроме своих телефонов ничего не видим..."

"Это золотое поколение, и именно этим оно и отличается!"

"Отлично... Куда ехать на концерт?"

"Это дети, которые ходили в музыкальную школу, а может еще и учатся в музыкальном училище. Это генофонд нации! Это молодежь, в которую родители вложили музыкальное образование, а это не так просто, это большой труд!"

"Дети сейчас невероятные".

"Вот она – лучшая нация в мире"

"Это наше будущее. Это ответ тем "умникам", которые спрашивают, за что мы здесь воюем", – добавил военный.

"Я не могла оторваться от пения и пересматривала раз за разом. Спасибо, вы невероятные. И автору, который снял, спасибо".

"Молодежь у нас самая лучшая".

Как оказалось, парень из этой компании, Михаил, рассказал в комментариях, что они собираются на том месте каждую пятницу после 18:00, чтобы вместе петь украинские песни.

