Известный пианист Евгений Хмара сыграл на белом рояле прямо в поезде Киев – Львов: видео стало вирусным

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара устроил импровизированный концерт в довольно необычном месте. Он мастерски сыграл на своем белом рояле прямо посреди вагона поезда Киев – Львов.

Такое неожиданное музыкальное шоу стало приятным сюрпризом для других пассажиров, поэтому они с восторгом наблюдали за впечатляющим выступлением. Соответствующим видео композитор поделился на личной странице в Instagram. Через день с момента публикации ролик собрал почти 14 тысяч лайков.

"Концерт на рояле в интерсити? Если среди пассажиров Евгений Хмара – то почему бы и нет! Известный украинский композитор и пианист сыграл на белом рояле прямо в вагоне поезда Киев-Львов. Почувствуйте атмосферу", – указано в описании под видео.

Кстати, как заметил композитор, с роялем он оказался в поезде не случайно. Евгений Хмара перевозил музыкальный инструмент из столицы во Львовскую оперу, ведь скоро там состоится его концерт.

Такое импровизированное выступление пианиста вызвало восторг не только у пассажиров, но и пользователей сети. Под роликом юзеры оставили кучу положительных комментариев:

"Вот повезло пассажирам".

"Это очень круто. Я бы хотела попасть в тот поезд".

"Круто. Надо было сделать онлайн-трансляцию и распространить по всем вагонам на плазме этого поезда".

"Женя, это супер".

"Невероятно! Счастливчики пассажиры, хотела бы и я так путешествовать".

