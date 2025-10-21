'Это те, кто стибзили у меня название?!' Егор Крутоголов рассказал о знакомстве с 'Дизелем' из Green Grey несколько недель назад и впервые раскрыл главный секрет шоу

Украинский шоумен Егор Крутоголов, художественный руководитель "Дизель Шоу", отреагировал на внезапную смерть основателя и лидера рок-группы Green Grey, музыканта Андрея "Дизеля" Яценко, который ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Свое сообщение Крутоголов опубликовал в Instagram, выразив скорбь и раскрыв секрет названия их популярного юмористического проекта.

"Это плохой день. 7 лет, как мы потеряли Маринку (Марину Поплавскую. – Ред.), а теперь "Дизель". Мы познакомились всего несколько недель назад. При встрече Андрей сказал: "Это те, кто стибзили у меня название?!", а я ответил: "Не стибзили, а назвались в твою честь". И это была правда, которую я не рассказывал ни в одном интервью. Мы назвали шоу именно так, потому что сходили с ума от "Дизеля" и Green Grey, и я рад, что успел ему об этом сказать", – написал Егор Крутоголов.

Он рассказал, что познакомились они на концерте Green Grey, где группа представила свою украиноязычную программу. Шоумен признался, что предложил Яценко появиться в их шоу, чтобы заявить, что это – его шоу, а также сыграть соло для заставки "Дизель Шоу" в своем фирменном стиле.

"Жаль, что не успели", – высказался Крутоголов.

"Ты ушел как настоящая рок-легенда, какой ты и был. Спасибо, что был, что повлиял, что оставил след. Покойся с миром", – завершил свое сообщение юморист, добавив совместное фото с группой Green Grey, где также присутствовал умерший Андрей Яценко.

Отметим, что 20 октября стало известно о смерти Андрея "Дизеля" Яценко. Эту информацию подтвердили другие участники группы Green Grey и украинский продюсер Александр Стеганов. Вероятной причиной смерти, по предположению коллег музыканта, стали проблемы с сердцем.

Скорбная новость о смерти Андрея Яценко совпала с годовщиной другой трагедии, которая коснулась коллектива "Дизель Шоу": 20 октября исполнилось 7 лет со дня гибели их коллеги, популярной украинской актрисы Марины Поплавской, которая погибла в ДТП в 2018 году.

