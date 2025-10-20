Семь лет без Марины Поплавской: извинения водителя, квартиры племянницам и память, которая не исчезает

Популярная украинская актриса и педагог, прима проектов "Дизель Студио" Марина Поплавская ушла из жизни семь лет назад. 20 октября 2018 года она погибла в результате ДТП на трассе в Киевской области в автобусе, который вез коллектив с гастролей в Киев.

Накануне очередной трагической даты OBOZ.UA позвонил родной сестре Марины. Людмила Поплавская рассказала о семи годах после трагедии, о живой памяти, о семейных ценностях и вещах, которые невозможно заменить деньгами.

"Были сегодня на кладбище, – рассказывает Людмила Поплавская. – И знаете, я просто была в шоке: прибежала собака, крутилась рядом, а потом устроилась возле могилы и сидела там, пока я не ушла. Несмотря на погоду – то дождь, то пробивалось небольшое солнце".

– Вы воспринимаете это как знак?

– Да, конечно. По крайней мере, так говорят люди. Верю ли я в это сама? Не знаю... Одной нашей хорошей знакомой как-то приснился сон, в котором Марина сказала: "Мне тяжело, что творится вокруг моего имени". И, действительно, вы же видите, что покоя нет.

– Известно, что причиной ДТП стало то, что водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель Студио", не справился с управлением. Общались ли вы с ним после трагедии?

– Мы были на суде, я, конечно, посещала заседание. Но мы с ним не знакомы – я увидела его впервые именно там, в суде. Он подходил, просил прощения. Кажется, это было или до заседания, или после – уже не помню, прошло немало времени. Помню только, что он сказал: "Простите меня, если сможете". Мой муж тогда заметил, что водитель должен был прежде всего вести себя должным образом, а не перекладывать вину. Потому что известно, что он заявлял, что Марьяна его отвлекала от дороги (актрису так называли дома, а в паспорте она записана – Марианна. – Ред.) А это несправедливо – оговаривать человека, который погиб и не может себя защитить. Вы же понимаете, там никто не говорит правды. Ведь было нарушение техники безопасности: если едете на дальнее расстояние, должно быть два водителя. А оказывается, что можно ехать ночью только с одним. И вот результат – ценой этого нарушения стала человеческая жизнь.

– По решению суда водитель должен был выплатить вам денежную компенсацию. Получили ли вы эти средства?

– Недавно он начал что-то выплачивать. Но я не хочу углубляться в эти моменты. Для меня это очень неприятная тема. Люди почему-то склонны переводить жизнь в деньги, а жизнь – она же бесценна. Если кто-то думает, что трагедию можно компенсировать средствами, я так не считаю. Я хочу сказать тем, кто думает, что кто-то на этом что-то заработал: заберите себе эти несуществующие деньги и верните мне мою живую сестру.

– Как для вас обычно проходит день 20 октября?

– Наша семья – католическая. Папа был глубоко верующим человеком: всю жизнь ходил в костел, пел в хоре, приучал и нас к вере. Он возглавлял популярную группу "Полесские соколы", был активным членом союза поляков Житомирской области. Марьяна не раз упоминала в интервью, что очень гордится семьей. Рассказывала о прабабушке Фране Альбиновне, которая прожила 96 лет, имела прекрасную память, учила ее польским и украинским песням и молитвам. В бабушкином селе был костел, и сестра часто ходила туда вместе с ней.

20 октября я всегда заказываю поминальную службу в католическом костеле. Иногда захожу и в православную церковь, ведь в нашей семье с детства чтили и католические, и православные традиции. Во время прощания с Марьяной в Житомире было много священников обеих конфессий – и католиков, и православных. А сколько людей тогда пришло попрощаться... И это был понедельник, рабочий день. Было более 20 тысяч человек! В городе выкупили все цветы – люди стояли в очередях, чтобы провести Марьяну в последний путь.

Каждый год в этот день мы едем на кладбище. Этим летом я посадила там много цветов – устойчивых к солнцу, а теперь еще досадила хризантем. Приходит немало людей – друзья, коллеги, сторонники Марьяны Францевны. Многие не могут приехать лично, поэтому просят меня купить цветы от их имени. Лилия из Израиля, Светлана из Сум, Аня из Каменского, Наталья из Черновцов – все они ежегодно присылают теплые слова и просят положить от них цветы. Как-то Светлана попросила купить розы цвета фуксии – и они стояли 27 дней, несмотря на осеннюю погоду и заморозки. Ежегодно на могилу приходят даже незнакомые люди: приносят цветы, конфеты, печенье. Это очень трогательно – знать, что Марьяну помнят и любят. К слову, вы знаете, что на Михайловской улице в Житомире недавно появился мурал в честь Марианны Францевны? Автор – луцкий художник Юрий Чайка. Мурал расположен возле Михайловского собора.

– Несколько месяцев назад в разговоре с нами Тамара, бывшая жена Макса Нелипы, рассказывала, что он при жизни поддерживал очень теплые отношения с Мариной. По ее словам, одной из причин, почему Макс покинул "Дизель Шоу", стала именно ее гибель. Мол, после этого ему уже не хотелось шутить – только плакать.

– Макса я видела когда-то давно, еще как зрительница. Он был капитаном команды "Ковбои Политеха". Как-то я присутствовала на КВН, где выступал и он, и Марьяна – с командой "Девушки из Житомира". Концерт был замечательный, я тогда впервые побывала в политехническом институте в Киеве. Если не ошибаюсь, в жюри тогда были Ирина Билык и Святослав Вакарчук. Максим был очень светлым, позитивным человеком – веселый, энергичный, энерджайзер, который заряжал всех вокруг. С Томой мы общались лишь раз – уже после гибели Макса. Я написала ей слова соболезнования, что очень жаль, что так произошло. Она потом мне позвонила через Instagram в тот день, когда с ним прощались. Было видно, что ей тоже очень больно.

– А вообще, вы сейчас общаетесь с кем-то из актеров "Дизель Студио"?

– Нет. А для чего? Откровенно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Недавно вышло интервью "дизелевца" Евгения Гашенко, где снова прозвучали слова, будто я до сих пор обвиняю их в том, что произошло. Мол, я говорила, что они ее убили. Это – чушь. Я никогда такого не говорила. К тому же, они снова начали рассказывать, что якобы купили моим детям квартиры, а я запрещаю им общаться. Во-первых, мои девочки уже совершеннолетние – они могут сами принимать решения. Во-вторых, зачем вообще такое озвучивать? Если люди действительно хотят помочь – они просто делают, а не только бесконечно говорят об этом. Иногда складывается впечатление, что нас пытаются втянуть в какой-то торг. Но чем я должен "торговаться"? Памятью своей сестры?

Еще в 2019 году я публично написала: "Оставьте нас в покое". В то время мои дети были несовершеннолетними, и мне приходилось их защищать, потому что для них это было действительно трудно. Я себе помочь не могла после смерти сестры, не могла справиться с этой бедой, а для детей это был стресс во много раз сильнее. Мы все – обычные люди, не публичные. А тут моя сестра – известная личность, которую любят и уважают. И начинается такое, что тебе буквально "выворачивают душу". Должны быть определенные границы, определенные этические рамки, правда?

Я, например, не давала никаких интервью, никого не просила и ничего не комментировала. Пока не началась эта непонятная ситуация, которую все назвали "скандалом". На самом деле никакого скандала не было. Я просто сказала: перестаньте манипулировать и спекулировать. Нам от этого ничего не нужно. Мы не в магазине, мы не на базаре. Я считаю, что люди всегда должны вести себя как люди.

Я узнала о смерти Марины от двоюродной сестры, а потом – из медиа. Как вы считаете, это нормально? Накануне перенесла операцию на сердце и находилась на больничном. Они прекрасно знали, что я ближайшая родственница. Марина была крестной мамой моей старшей дочери. Марианна часто говорила: "Твои дети – это мои дети". Некоторые говорят, что они испугались – хорошо. А вот со мной воевать все эти годы они "не испугались", да?

Даже если люди ошибаются, это не оправдывает пренебрежение или игнорирование. Прежде всего они должны объяснить ситуацию, потому что у меня были вопросы. Во-вторых, они должны были бы извиниться за то, что произошло. Разве не понимали, что нарушаются правила безопасности на дороге? Ехать с одним водителем – это вопиющее нарушение. И только после того, как все эти вопросы были бы решены, можно было бы говорить о конструктивном разговоре. Знаете, когда-то Марьяна Францевна говорила: "Люди добрые, побойтесь Бога". Не говорите того, чего нет. Они распространяли, что мы якобы находились на содержании Марьяны Францевны, что она нас обеспечивала. Что это такое? Я всю жизнь работаю, мой муж – тоже. Для чего вы это делаете? Какую цель преследуете?

Есть моменты, о которых я не хочу открыто говорить. То, что слышала от Марины, дает мне представление о ситуации внутри того мира. Выйти на сцену – это одно, а быть в курсе повседневной жизнью коллеги – совсем другое. Мне кажется, что они мало знали о жизни Марьяны вне работы. А оговаривать нас – это грех. И мне как будто предлагают, чтобы я их простила, пожала руку. Скажите, я должна это сделать? Считаю, что нет, не должна. Я не желаю им зла. Пусть будут здоровы, пусть у них будет все хорошо. Я лишь хочу, чтобы Господь дал им ума, чтобы они немного опомнились и остановились. Завтра они красиво в сообщениях в соцсетях оформят большую любовь к Марине Поплавской – к своей маме, подруге, как говорят о ней. Но скажите мне, выглядит ли это как настоящая любовь, если вы так неуважительно относитесь к ее семье?

– Вы просматриваете выступления Марины?

– Только ее, исключительно. Я еще люблю смотреть интервью и общаться с людьми, которые ее знали. У нее было много поклонников, которые обожали сестру. Например, Лилия из Израиля, о которой я уже упоминала, знакомая Марины еще с 2011 года. Говорит: "Ты знаешь, когда я ее впервые увидела, я влюбилась. Когда она выступала, видела только ее". И знаете, эту мысль слышала от многих людей. Они рассказывали, что когда смотрели на ее команду – видели только ее. Марианна Францевна была чрезвычайно красивой женщиной. Даже на фотографиях без макияжа ее камера всегда ловила красоту.

У нее есть страница в Instagram, которую я иногда обновляю: публикую различные сообщения, просто чтобы память жила. Потому что человек живет до тех пор в наших сердцах, пока мы его помним. И я хочу, чтобы Марину помнили. А еще важно понимать, что, кроме таланта, ее педагогического мастерства Марианна Францевна очень помогала людям. После трагедии ко мне приходили незнакомые люди просто поговорить о ней. Они рассказывали, что она оплачивала химиотерапию, помогала на операции, поддерживала финансово. Люди благодарили, плакали, и я плакала вместе с ними.

Марианна Францевна никогда не страдала звездной болезнью. Она всегда относилась к людям с уважением. Поздоровается, улыбнется, всегда найдет время для общения. Люди просили автографы – она никогда не отказывала. Она любила своих учеников, родителей, семью. Она любила школу, где преподавала, и свою профессию. Все, чем она занималась, было на высоком профессиональном уровне. Смотрите, от ее гибели прошло семь лет, а люди не забывают. Снова и снова вспоминают ее.

