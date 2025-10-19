'Он был настоящей магией': умер 48-летний басист Limp Bizkit Сэм Риверс

18 октября стало известно о смерти басиста американской ню-метал группы Limp Bizkit Сэма Риверса. Ему было 48 лет.

Видео дня

Печальную весть участники коллектива обнародовали в официальном Instagram, отметив, что музыкант ушел из жизни ранее в тот же день. Причину смерти пока не разглашают.

"Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего коллегу по группе. Наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим басистом – он был настоящей магией. Пульсом каждой песни, спокойствием в хаосе, душой звука", – сообщили участники группы.

В трогательном сообщении коллектив назвал Сэма "чистой магией", отметив его уникальный талант и вклад в звучание коллектива.

"С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые никогда нельзя было заменить. Его талант был естественным, его присутствие незабываемым, его сердце огромным", – говорится в заявлении.

Музыканты также вспомнили совместные годы сотрудничества, назвав Риверса "человеком, который случается раз в жизни".

Сэм Риверс был одним из основателей Limp Bizkit, созданного в 1994 году вместе с вокалистом Фредом Дерстом. До этого они играли вместе в группе Malachi Sage. Коллектив получил мировую славу благодаря хитам "Behind Blue Eyes", "Take a Look Around" и "My Generation", став одним из самых влиятельных ню-метал групп конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Ранее OBOZ.UA писал, что оборвалась жизнь американского гитариста и участника легендарной рок-группы Kiss Пола Дэниела "Эйса" Фрейли. Он отошел в мир иной из-за серьезных травм, которые получил в результате падения в собственной студии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!