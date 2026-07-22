"Это не кровь". Анатолич попал в ДТП в Киеве и показал, что случилось с его ретро-кабриолетом

Украинский ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской в Оболонском районе Киева. Шоумен ехал на своем ретро-кабриолете BMW, когда внезапно столкнулся с красным автомобилем Skoda, который просто стоял в средней полосе.

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К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Об инциденте знаменитость рассказал в своих Instagram-stories.

"Произошло небольшое ДТП. Но главное, что все живы-здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля повреждения не такие серьезные. Кстати, за 20 лет за рулем я впервые кого-то задел", – отметил шоумен.

По словам Анатолия Анатолича, он двигался в плотном транспортном потоке, где прямо посреди дороги стоял автомобиль. Водитель не установил знаки аварийной остановки и не включил световые сигналы, из-за чего ведущий не успел объехать препятствие, в результате чего и произошло столкновение. По какой причине автомобиль остановился в средней полосе, шоумену неизвестно.

В результате ДТП пострадала левая часть кабриолета Анатолича. На кадрах, опубликованных знаменитостью, видны вмятины и царапины на переднем крыле и бампере. В частности, на поврежденном автомобиле заметны красные пятна, поэтому, чтобы не возникало ложных предположений, знаменитость подчеркнул: "Это не кровь. Это краска красного автомобиля".

Отметим, что в аварию Анатолий Анатолич попал на ретро-кабриолете BMW 2004 года выпуска. Как рассказал шоумен в проекте "Звезды на колесах", автомобиль он приобрел более 10 лет назад за около 27 тысяч долларов (примерно 1 210 000 гривен).

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