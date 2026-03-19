'Смертельно опасный разворот': Андрей Джеджула попал в ДТП, когда вез дочь в детский сад

Украинский телеведущий Андрей Джеджула сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Утром шоумен вез свою дочь Аделину в детский сад, однако, когда стоял возле поворота на Дарницкий мост в Киеве, другой водитель не справился с управлением и врезался в его автомобиль.

Машина Джеджулы получила серьезные повреждения, однако, к счастью, никто из участников аварии не пострадал. Об инциденте ведущий рассказал в своем Instagram.

"Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в садик и на развороте в мою машину, которая стояла, прилетело. По дорогам Донецкой, Запорожской областей во время гуманитарных миссий обошлось, а неподалеку от дома – нет", – рассказал шоумен.

На обнародованном видео можно увидеть, что в автомобиле Андрея Джеджулы смято заднее крыло, пробито шину и серьезно деформирован бампер. Учитывая все эти повреждения, машину пришлось везти на станцию технического обслуживания с помощью эвакуатора.

После инцидента телеведущий обратился к своим подписчикам с призывом быть максимально внимательными на дорогах, а особенно в этом участке: "Я не знаю, кто сделал этот смертельно опасный разворот. Обращаюсь ко всем, кто едет на Дарницкий мост. Все время там происходят одни и те же ДТП. Не становитесь в левый ряд, езжайте в среднем и правом. Люди быстро едут и в последний момент начинают поворачивать направо, а вы не успеваете. У меня было именно так – в меня въехали".

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Андрей Джеджула развеял распространенные мифы о своем отцовстве. По словам шоумена, его сын Даниэль от экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос не живет с мамой за границей, как сообщалось в прессе, а уже год живет с ним в Киеве. В Украине находится и дочь ведущего Аделина, которая родилась во время его отношений с блогером Юлией Леус.

