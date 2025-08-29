Желтый ретро-кабриолет, 'гелик' и электромобиль: Анатолич рассказал о своем автопарке и показал, что возит в багажнике. Фото

Украинский ведущий Анатолий Анатолич подробно рассказал обо всех своих машинах. В автопарке шоумена ретро-кабриолет BMW 2004 года выпуска ярко-желтого цвета, электрокар Volkswagen ID.6 и Гелендваген.

Видео дня

Любимцем знаменитости является легковушка с откидным верхом, ведь он мечтал ее приобрести после первой поездки в США. 10 лет назад ведущему, в конце концов, удалось воплотить это желание в жизнь. Об этом он рассказал в проекте "Зірки на колесах".

"Автомобилю уже 21 год. Он достаточно недорогой, хотя имеет крутой вид. Это его фишка. У него пробег 283 тыс. км. Я на нем езжу только летом. Он стоил около 27 тыс. долларов", – поделился шоумен.

Интересно, что багажник в кабриолете Анатолия Анатолича буквально переполнен разными вещами. Он возит с собой лонгборд, который приобрел в Лос-Анджелесе, награду с футбольного матча, кроссовки, микрофоны, спортивную одежду и инвентарь, ремень, сумки, очиститель для шин, каблуки жены и многое другое. Интересные вещи можно найти и в бардачке автомобиля. Там шоумен держит солнцезащитные очки, духи, фломастер, вилку, зарядные устройства и техпаспорт.

Как рассказал Анатолич, самой экономной машиной из всего его автопарка является Volkswagen ID.6. Ведущий приобрел электрокар полтора года назад и заметил, что он самый дешевый в обслуживании и содержании.

А вот больше всего денег шоумен тратит на Гелендваген, который подарил жене. Автомобиль обошелся ему в 60 тысяч долларов.

