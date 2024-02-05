Переводчицу жестового языка на Нацотборе-2024 поймали на непрофессионализме: люди с нарушениями слуха перевод не поняли

Национальный отбор на Евровидение-2024 в Украине впервые сделали инклюзивным, дабы песни участников могли оценить еврофаны с нарушениями слуха. Переводом конкурсных треков на жестовый язык занималась, в частности, Екатерина Заботкина, которая сразу стала звездой сети за счет своей харизмы и эмоциональности. Впрочем, люди, для которых и делали этот перевод, всеобщего восторга не разделяют. Они признаются, что разговорная адаптация была непрофессиональной, некачественной и главное – непонятной.

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Первой обратила на это внимание пользовательница сети Х (бывший Twitter) под ником "та сама нечуюча". Украинка пожаловалась, что переводчица жестового языка хоть и была достаточно яркой и экспрессивной, однако свою основную функцию так и не выполнила.

"Пока вы хвалите переводчицу жестового языка на Евровидении, я как жестоязычная личность его совсем не понимаю. Ее эмоции, ритм, звуки инструментов – хорошо передает, но не слова и содержание. Не понимаю, как ее могли взять на такой масштабный перевод. Действительно ли думаете, что она профессиональная? Я бы так не сказала... Я замечаю, что при переводе у нее жесты еще остались тверды и не имеют смысла... То есть я могу сказать, что она еще мало практиковала. Я не имею ничего против переводчика жестового языка, но я за то, чтобы он делал это не только для всех, но и для людей с нарушениями слуха. Вот это для меня важно", – обратилась "та сама нечуюча" к другим пользователям сети.

Сообщение девушки стало вирусным в сети. На него отреагировали как просто неравнодушные украинцы, так и другие люди с нарушением слуха, также подтвердившие – было эффектно, но совсем непонятно. По их словам, Екатерина хорошо справилась с подачей ритма и самой музыки, а вот с текстами песен возникло много проблем.

"Большинство жестов она показывала неправильно и пропускала много слов", "Вы же видите, что певица исполняет песню, а переводчица не переводит, а показывает инструмент. Такое впечатление будто ее работа не для людей с нарушением слуха", "Я глухая. Я не понимаю ее. Она точно квалифицированная переводчица?", – пишут украинцы с нарушениями слуха.

Между тем другие пользователи сети добавляют: "Так жаль, что это выглядело прикольно, но не выполнило своей функции", "Мне кажется, никто из людей, действительно нуждавшихся в переводе, его не понял", "Отец большую часть перевода не понимал, ни первую, ни вторую. Пошел спать, хотя до этого просил переводить, что сказали жюри, особенно Данилко".

Указал на некачественный перевод и журналист Ростислав Демчук, который, как уточнил он сам, занимался изучением жестового языка.

"Итак! Если госпожа Катерина Заботкина не ответит и не откликнется, а прошло уже немало времени, я объясню какой "жестовый" язык и какой сурдоперевод она применяла во время трансляции отбора на Евровидение. В прошлом году за фальсификацию сурдопереводов и мошенничество посадили в тюрьму переводчицу с телевидения FOX NEWS. Она тоже переводила новости на только понятном ей "жестовом" языке... P.S. Я понимаю! Над тупыми и глупыми телезрителями еще можно постебаться..., но над глухими и немыми стебаться и издеваться – это большой грех!" – написал у себя на странице в Facebook Демчук.

Стоит заметить, что сама Екатерина Заботкина у себя в профиле признавалась – она самоучка и жестовой язык изучала по видеоурокам в сети.

"Еще два года назад эта мечта казалась абсолютно космической, почти несбыточной. Нацотбор тогда никто не переводил, это отсутствовало, как опция, а в мире жестового языка я - самоучка. В 16 лет я очень вдохновилась миром жестового языка и начала изучать его по видеоурокам. Первые движения были очень неуверенными, руки были совсем не подготовлены к этому, но страсть к жестовому языку настолько мотивировала, что я дошла до исполнения песен, первых видео, первых концертов. Прошло почти 10 лет. И вот вчера на студии, где происходила трансляция нацотбора, я смотрела на маленький экранчик на режиссерском мониторе, и видела себя. И поняла, что та маленькая девочка, которая смотрела видеоуроки жестового языка в комнате и тренировалась перед зеркалом каждый день, дошла до большой сцены украинского Евровидения", – делилась своей историей Екатерина.

Заметим, что в Европе и США инклюзивный подход к развлекательному контенту – распространенная практика. Переводчики песен на жестовый язык присутствуют не только на трансляциях музыкальных событий, но даже на живых концертах. Для них отводят специальное место на сцене или возле нее, поэтому люди с нарушениями слуха могут посещать выступления звезд.

Очень часто переводчики на жестовый язык приковывают больше внимания, чем сами артисты. "Та сама нечуюча" в комментариях под своим постом проанализировала несколько видео с переводчиками на зарубежных шоу и заметила, что им удается передавать не только ритм, эмоции и все звуки, но и показывать все слова, что очень важно.

Как писал OBOZ.UA, букмекеры в это время прогнозируют Украине уверенную победу на Евровидении-2024. После оглашения результатов Нацотбора, согласно которым в Мальме поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли с 15% до 16%. Что известно о победном дуэте и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре – читайте в материале.

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