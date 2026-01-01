'Это был шок'. Кошевой раскрыл имя звезды, которая больше всего ранила кварталовцев своим отказом выступать

После того, как вокруг бывшего акционера "Квартала 95" Тимура Миндича разгорелся громкий коррупционный скандал, многие звезды отечественной сцены решили не участвовать в новогодних концертах творческого объединения. По словам Евгения Кошевого, такой поворот событий, конечно, вызвал неприятные ощущения у всей команды проекта, однако самым большим ударом для них стал отказ от выступления Надежды Дорофеевой, с которой они имели очень хорошие отношения.

Как отметил юморист, исполнительница могла связаться с ними и лично обсудить неприятную ситуацию, но вместо этого она просто отреклась от "кварталовцев". Об этом шоумен рассказал на YouTube-канале ISLND TV.

"Это был шок (отказ Дорофеевой от концертов. – Ред.). Этот скандал ударил и разломал тебя. Знаешь, хочется заклеить рану каким-то пластырем, а тут даже и пластыря нет. Зачем? Как будто можно же было общаться. Ты же позвони и спроси: так оно, или не так, как дальше быть. А не вот так сразу: "Мы не хотим", – высказался юморист.

По мнению Евгения Кошевого, решение артистов не выходить на сцену "Квартала 95" связано с информационным давлением. Как отметил шоумен, исполнители могут столкнуться с хейтом из-за появления на концертах творческого объединения, поэтому пытаются этого избежать. Однако больше всего его раздражает то, что певцы свободно комментируют скандал в соцсетях, а вот лично участникам "Квартала 95" ничего не говорят.

"Все такие смелые, высказываются в инфопространстве. Ты же знаешь, где мы находимся, давай приходи. Давай раз на раз. Ну почему нет? А никто так не хочет, потому что об этом никто знать не будет, потому что это не модно", – отметил комик.

Изменения в концертных программах "Квартала 95"

На фоне громкого скандала с Тимуром Миндичем участники "Квартала 95" вышли на связь с аудиторией и отметили, что эта ситуация не имеет никакого отношения к их работе и творчеству, поэтому они не позволят втягивать себя в политические манипуляции. Однако тогда команда творческого объединения изменила афишу концертов, запланированных на 6–7 декабря, убрав имена приглашенных звезд. Такой поступок юмористы объяснили тем, что не хотят "подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению".

Впоследствии в своих соцсетях некоторые исполнители официально сообщили, что отказались выступать на сцене "Квартала 95". Первыми об этом заявил хор "Гомон", а позже и Анастасия Прудиус, более известная как KOLA.

Однако некоторые звезды украинского шоу-бизнеса все же не отреклись от "кварталовцев". По информации зрителей, которые присутствовали на одном из новогодних концертов, на сцену вышли Ирина Билык, Оля Полякова, рэп-группа "Вхід у змінному взутті", коллектив "АНТИТІЛА" и DREVO.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в "Квартал 95" прокомментировали отказ артистов выступать на новогоднем концерте.

