На фоне дела Миндича: 'Квартал 95' отказался от съемок с Надей Дорофеевой, Ириной Билык и другими звездами после хейта в сети

"Квартал 95" объявил об изменении формата своих декабрьских концертов и исключил из афиши имена ранее заявленных приглашенных звезд, включая Надю Дорофееву, Ирину Билык, MONATIK, группу "Гомін", KOLA и других. Решение принято на фоне громкого коррупционного скандала вокруг совладельца Студии Тимура Миндича и волны критики в социальных сетях, которая призвала артистов бойкотировать мероприятие.

Студия обнародовала официальное заявление на своей Facebook-странице, в котором отмежевалась от политики и подчеркнула, что не хочет "подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению". Именно поэтому имена всех участников были убраны из афиши, а концерт, назначенный на 6–7 декабря, состоится без предварительно объявленного состава исполнителей.

"Квартал 95" заявил, что команда продолжает работать и "будет говорить на языке честного юмора", но не позволит втягивать себя в политические манипуляции.

"То, что происходит сейчас, – это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству. "Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора – это наша сила. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению. Именно поэтому афиша имеет такой вид, какой имеет. Спасибо всем, кто с нами", – написали представители Студии.

Это заявление прозвучало уже после массовой огласки имен артистов, представленных на афише. Одним из первых публично отреагировал экс-министр социальной политики Павел Розенко. В своих постах он призвал артистов отказаться от участия в концерте, назвав гонорары "деньгами, которые в крови и слезах украинцев", и напомнил, что "Квартал 95" много лет был активным участником политических процессов.

Розенко добавил, что ситуация с Миндичем должна была бы стать для студии уроком.

"Странно читать истории "мы вне политики" от политического проекта "Квартал 95", – отметил экс-министр. – Последние 6,5 года вы активно молчали о коррупции во власти, рост цен на все, тарифы, бедность людей, замалчивали все зашквары власти и дальше мочили только "неугодных" вашей власти! Это – политика! Хочу, чтобы вся эта ситуация с вашим владельцем Миндичем чему-то вас научила. Но судя по вашему ответу нам, вы так ничего и не поняли".

После его обращения хор "Гомін" первым сообщил о своем решении не выступать на мероприятии.

В частности, певица KOLA объявила официальный отказ от участия в "Едином Квартале". "Внимание! Моего выступления 6– 7 декабря не будет", – написала артистка в InstaStories почти одновременно с заявлением самой студии.

Журналистка Лена Чиченина также обратила внимание на волну отказов, подчеркнув, что после публичного давления хор "Гомін" быстро исчез с афиши. Она предположила, что другие артисты могут последовать этому шагу, и усомнилась, не повлияет ли ситуация на сам концерт.

"Интересно, что будет с самим концертом "Единого Квартала"? Билеты от 600 до 2700 гривен", – добавила она.

Блогер Богдан Беспалов тоже резко раскритиковал сотрудничество артистов со студией, отметив, что "артисты, если хотят сохранить имя и репутацию, должны тоже отказаться от участия в "Квартале 95", который издевается и унижает украинцев во время большой войны".

Маркетолог Дмитрий Танасов уверен, что "Квартал 95" отказался от приглашенных гостей лишь из-за того, что после разоблачения Миндича и его бегства за границу, финансирование студии ограничилось.

"Хотите, я скажу почему так (студия исключила приглашенных звезд из концерта. – Ред.)? А потому, что денег на оплату их присутствия более нет. Извините, я в маркетинге уже 30 лет и точно знаю, где летит на*балово. Исключительно потому, Stadium Family в первый день сказали, что проект закрылся. Денег нет, сорри, дальше шоу не будет. Миндич все оплачивал. Все. За ворованные средства. И все брали", – отметил он.

Контекст: скандал вокруг Миндича и "Операция Мидас"

Коррупционер Тимур Миндич является совладельцем "Квартала 95". Поэтому через несколько дней после скандала-разоблачения от НАБУ его Студия выступила с заявлением, в котором отмежевалась от своего создателя. "Квартал 95" отметил, что Миндич "имеет только юридическую связь со Студией", не участвует в ее деятельности и не влияет на производственные решения.

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко (ранее – министра энергетики) и в офисах компании "Энергоатом". По данным НАБУ, совместно с САП было разоблачено высокоуровневую преступную организацию, которая влияла на работу госпредприятия и требовала от контрагентов "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов.

Расследователи обнародовали серию аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры об отмывании средств, где фигурируют имена Галущенко и, вероятно, Миндича. Все участники пользовались псевдонимами.

11 ноября НАБУ сообщило о подозрениях семи лицам, среди которых руководитель преступной организации (псевдоним "Карлсон" – Тимур Миндич), бывший советник министра энергетики ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что из-за причастности (75% – доля в собственности и финансирование) Тимура Миндича к творческому объединению Stadium Family проект пришлось закрыть. На странице компании в Instagram отметили, что все их шоу, среди которых "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы" и Stadium Night, приостанавливают производство "на неопределенный срок".

