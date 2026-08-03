Еще один звездный брак распался: что скрывал трогательный роман Таи Хвостовой и Ярослава Шахторина, которые прожили вместе 9 лет

Украинские актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сообщили о разводе после девяти лет отношений. Супруги заверили, что решение было совместным, они расстались без конфликтов и продолжат работать вместе над творческими проектами.

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Их история любви началась еще в студенческие годы и пережила оккупацию Гостомеля во время полномасштабного вторжения России. О разрыве знаменитости сообщили в Instagram.

"Мы больше не вместе. Многие из вас заметили, что мы не появляемся вместе. Вы писали, спрашивали, но у меня не хватало сил ответить. Пришло время поделиться нашим общим решением – дальше идти разными путями. Мы обдумали это решение в течение нескольких месяцев и готовы об этом сказать. Мы расстались без каких-либо драм, интриг и расследований. И в дальнейшем будем работать вместе над текущими проектами и готовы сохранять профессионализм в будущих", – написали они.

Актеры также поблагодарили друг друга за годы, проведенные вместе.

"Я благодарна за прекрасные 9 лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали целей, падали, снова вставали и двигались вперед. Но сейчас пришло время остановиться и пойти своей дорогой. Конечно, это было чрезвычайно сложное решение. И я иду дальше с огромной благодарностью, унося с собой чудесные моменты в копилку воспоминаний", – добавила Хвостова.

Эта новость стала еще одним громким разводом среди украинских актеров. Совсем недавно Наталья Денисенко и военнослужащий и актер Андрей Фединчик поставили точку в своем браке после восьми лет совместной жизни. Впоследствии артистка подтвердила новые отношения с предпринимателем Юрием Ярошенко, с которым уже обручилась.

Скрывали роман даже от однокурсников

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин познакомились во время учебы в Киевском национальном университете культуры и искусств. Будущие супруги учились на одном курсе, однако между ними сразу не возникло романтических чувств.

По словам Хвостовой в интервью Алине Доротюк, сначала она была полностью сосредоточена на учебе и даже не планировала заводить отношения. Более того, на первом курсе она встречалась с другим одногруппником.

Только после разрыва Шахторин начал активно ухаживать за Таисией: дарил ей вырезанные собственноручно бумажные ромашки, встречал после занятий и провожал домой. При этом пара решила не афишировать свои отношения.

Они признавались, что скрывали роман даже от одногруппников. В университет приходили по отдельности, специально садились в разных местах на занятиях, а об их чувствах догадывались лишь самые близкие друзья.

После почти шести лет отношений Шахторин сделал любимой предложение. Они официально поженились в 2022 году, а пышную свадьбу отпраздновали уже во время полномасштабной войны – в 2023-м в родных для Хвостовой Сумах. Вместо цветов они попросили гостей сделать пожертвования на нужды украинских военных.

Пережили оккупацию Гостомеля

Одним из самых тяжелых испытаний для пары стали первые дни полномасштабного вторжения России. 24 февраля 2022 года актеры находились в Гостомеле. Они вспоминали, что почти восемь дней жили под оккупацией без света, воды и тепла, а над их домом постоянно летали российские боевые вертолеты.

Шахторин рассказывал ТСН, что однажды из любопытства вышел во двор и встретился взглядом с пилотом российского вертолета.

"Рашистские "аллигаторы" совершали облеты каждое утро и каждый вечер. Они летали очень низко. Однажды я все-таки вышел, и когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко", – вспоминал актер.

Больше всего, по его словам, он боялся не за себя, а за жену. Особенно тогда, когда российские военные обходили дома и зашли в их квартиру.

"Я очень переживал за жену. По-настоящему страшно было, когда они обходили дома. К нам зашел солдат, может, моложе меня. Уже потом, когда мы услышали, что творили эти нелюди в других городах и селах, то поняли, что нам просто повезло", – говорил Шахторин.

После пережитой оккупации актер полностью перешел на украинский язык в повседневной жизни и отказался от русскоязычного контента, подчеркнув, что сознательно блокирует все российское в своих соцсетях.

Справка

Таисия Хвостова – украинская актриса театра и кино, преподавательница Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям она известна по ролям в сериалах "Перші ластівки. Залежні", "Жіночий лікар", "Коли ми вдома", "Виклик", а также как исполнительница пластики главной героини анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня".

Ярослав Шахторин – украинский актер и каскадер. Популярность принесли ему роли в сериалах "Новенька", "Жіночий лікар. Нове життя", "Виклик", "Друзі", а также фильмы "Конотопська відьма" и "Черкаси". Помимо актерской деятельности, он занимается каскадерским делом, владеет фехтованием, верховой ездой, боевыми искусствами и самостоятельно выполняет сложные трюки.

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