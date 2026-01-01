Елене Кравец – 49: как сложилась жизнь кумы Владимира Зеленского после увольнения из 'Квартала 95'

Елене Кравец 1 января исполнилось 49 лет. Актриса, телеведущая и бывшая звезда "Квартала 95", которую много лет называли одной из ключевых фигур проекта, сегодня живет в другом ритме – без еженедельных эфиров, но с активной творческой работой, театром и собственными смыслами.

Кума президента Украины Владимира Зеленского после завершения сотрудничества со студией сосредоточилась на личном развитии, семье и новых профессиональных форматах. OBOZ.UA расскажет, как сложилась жизнь "Ленки" из "Квартала 95" после увольнения в 2022 году.

Сейчас Кравец снимается в кино (последний фильм – "Ну мам"), работает в театре и играет моноспектакль, который стал для нее личной формой публичного диалога со зрителем.

Почему Кравец ушла из "Квартала 95"

Решение покинуть коллектив, которому Елена посвятила 25 лет жизни (с 1998 года), стало неожиданностью для многих. Коллега актрисы Степан Казанин недавно признался в интервью OBOZ.UA, что Елена просто "переросла" мужской коллектив. По его словам, она стойко выдерживала работу среди "волков" юмора, но в начале полномасштабного вторжения написала в рабочий чат, что уходит в свободное плавание.

Сама Елена подтверждает: решение было трудным, но необходимым.

"Это огромная часть моей жизни, и там – очень родные, очень важные для меня люди, с которыми росла, творила, проживала свои самые яркие профессиональные этапы. Поэтому было тяжело. Но внутри я понимала: настал момент идти дальше. Коммуникация с коллегами происходила спокойно, с уважением. Я на тот момент была не в Украине, поэтому общались преимущественно через переписку. Я очень благодарна, что меня приняли с пониманием. Даже если просто удалили, что поняли – благодарна и за это", – делится Кравец с OBOZ.UA.

Театр, кино и "Вдома поговоримо"

После увольнения Елена сосредоточилась на сольных проектах. Сегодня ее можно увидеть на театральной сцене в моноспектакле "Можна я просто посиджу?". Также артистка продолжает сниматься в кино и заниматься дубляжем.

Особое место в ее жизни занял семейный подкаст "Вдома поговоримо", который она вела вместе со старшей дочерью Марией. Несмотря на то, что в ноябре 2024 года (проект длился 11 месяцев) вышел последний выпуск, Елена называет этот опыт неоценимым.

"Это было живое, искреннее общение – и мы сами многому учились во время записей. Относительно того, как эта совместная работа повлияла на наши отношения – очень положительно. Мы открыли друг друга с новой стороны. Увидели, что можем работать вместе, слышать и поддерживать друг друга в совершенно новом формате. Это было настоящее открытие и большое достижение для нас обоих", – говорила актриса.

Материнство и воспитание детей

Елена Кравец – мама троих детей. Ее старшая дочь Мария начала жить отдельно уже в 15 лет, и Елена до сих пор считает это решение правильным: "Это дало ей ощущение свободы и доверия".

С младшими двойняшками, Иваном и Екатериной, у звезды совсем другой подход. Актриса признается, что не пытается быть "идеальной мамой".

Напомним, что карьера Елены началась с Кривого Рога. Она была не только лицом женских ролей в "Квартале" (самые известные пародии – на Юлию Тимошенко и Наталью Королевскую), но и административным директором коллектива. В 2010 году журнал Viva! признал ее одной из самых красивых женщин Украины.

