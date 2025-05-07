'Больше не могла оставаться': звезда 'Квартала 95' назвал настоящую причину, почему уволилась Елена Кравец

Звезда Студии "Квартал 95" Степан Казанин раскрыл, почему на самом деле его коллега, юмористическая актриса Елена Кравец решила уйти из творческого объединения. По его словам, артистка захотела сосредоточиться на собственном развитии и посвятить больше времени детям.

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Об этом Казанин рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками". Актер отметил, что Кравец стойко работала в мужском коллективе, однако больше не могла там оставаться.

"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили – жизни, например. Вокруг одной девушки – столько ребят, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная от КВН и "Квартала". И потом – "хватит, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама", – высказался Степан Казанин.

В частности, по мнению звезды "Квартала 95", на решение Елены Кравец уволиться из проекта повлияло и желание больше погрузиться в материнство. Актриса имеет троих наследников – старшую дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину.

"К тому же она мама троих. Видимо, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось", – добавил Казанин.

Ранее в интервью OBOZ.UA Елена Кравец призналась, готова ли вернуться в "Квартал 95".

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