'Говорили, что мы спим': Елена Кравец рассказала о сплетнях в кулуарах 'Квартала 95'

Украинская комедийная актриса и телеведущая Елена Кравец поделилась, что во времена участия в проекте "Квартал 95" ее имя время от времени фигурировало в слухах. Одним из самых популярных было то, что звезда якобы остается в творческом объединении благодаря своему мужу, бизнесмену Сергею Кравцу.

Как пояснила артистка, такие сплетни возникали из-за того, что ее избранник в свое время был продюсером "Квартала 95". Об этом она рассказала в подкасте "ПВМ шоу с Иваном Морозовым".

"Конечно, были шутки. Когда мой муж работал в "Квартале 95" продюсером, а я – актрисой, говорили, что мы спим", – вспомнила актриса.

По словам Елены Кравец, ее избранник сотрудничал с командой "Квартала 95" довольно длительное время. Он сделал определенный вклад в проект еще до того, как он стал популярным.

"Квартал 95" не сразу же появился. Сначала это была команда КВН. Он был там немножко актером, немножко автором, немножко администратором. А потом, когда мы переехали уже в Киев и стали на самостоятельный путь, то у него была должность исполнительного продюсера", – рассказала телеведущая.

