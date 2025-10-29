Экс-супруга DZIDZIO, Полякова и любимец всех детей: какие неожиданные артисты приняли участие в Нацотборе на Евровидение 2026

В понедельник, 27 октября, официально завершился прием заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение 2026. Немало звезд украинской сцены не стали скрывать, что в этом году решили побороться за шанс представить Родину на международной арене, поэтому открыто сообщили, что уже подали демо-версии своих конкурсных треков.

Попробовать свои силы в отечественном соревновании решили как опытные звезды, как например Оля Полякова, так и начинающие. OBOZ.UA собрал перечень исполнителей и групп, которые публично объявили, что падали заявку на участие в Нацотборе.

Очень громко о желании выйти на сцену Евровидения 2026 заявила Оля Полякова. Во время презентации новой песни звезда публично отметила, что давно мечтала об этой возможности, однако на пути стоит правило от "Суспільного". Речь идет о пункте, который запрещает участвовать в Нацотборе артистам, что выступали на территории РФ после 2014 года. Полякова призвала изменить условия участия в конкурсе и даже пригрозила "Суспільному" судом.

О своем участии в Нацотборе заговорила и СолоХа. Артистка сообщила соответствующую новость в своем Instagram и не избежала возможности "подколоть" Полякову. СолоХа отметила, что ради нее не нужно менять никаких правил.

Подать заявку на участие в отечественном конкурсе в последний момент решилась и бывшая жена DZIDZIO – SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула).

Довольно неожиданно побороться за возможность представить Украину на международной арене решил и любимец украинских детей – РуханкоМен. Он начал создавать конкурсный трек еще в январе, однако по разным причинам, в частности серьезные проблемы со здоровьем, никак не мог его завершить. И все же артисту удалось доработать композицию вовремя и он подал заявку.

Не впервые пробуют свои силы в шоу

Среди желающих выступить от нашей страны на международном песенном конкурсе есть немало артистов, которые уже вошли в историю Нацотбора. Среди них:

Абие – заняла восьмое место в финале Нацотбора 2025;

– заняла восьмое место в финале Нацотбора 2025; MON FIA – попала в лонглист прошлогоднего конкурса;

– попала в лонглист прошлогоднего конкурса; KHAYAT трижды участвовал в музыкальном шоу – в 2019 году занял пятое место в полуфинале; получил серебро в 2020-м и оказался на четвертой строчке в 2025-м.

Vakyolia (Ольга Нахаба) – с группой NAHABA заняла шестое место на Нацотборе 2024;

(Ольга Нахаба) – с группой NAHABA заняла шестое место на Нацотборе 2024; MOLODI – "серебряные призеры" прошлогоднего соревнования;

– "серебряные призеры" прошлогоднего соревнования; Anka – финалистка Нацотбора 2024.

Менее опытные артисты, которые подали заявки:

ANSTAY (Анастасия Паламар);

АЗИЗА;

Группа "Дно" & Вероника Колешня;

Tom Soda (Артем Карпенко);

Alice Change;

Gezweirdo (Владислава Лепшина);

Love, Mary (Мария Полищук);

Valeriya Force (Валерия Симулик);

CKAYA (Максим Марченко);

SHMISKA (Рената Товстенко);

Дима ОТАКОТ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джамала сделала заявление после просьбы Поляковой переписать правила Нацотбора.

