Его боялся СССР, а 'Червона рута' стала неофициальным гимном Украины: в сеть выложили архивные видео Владимира Ивасюка

В сети появились редкие видео с легендарным украинским композитором и исполнителем Владимиром Ивасюком, который сделал неоценимый вклад в развитие украинской музыки и создал впечатляющую композицию "Червона рута", которая даже стала неофициальным гимном нашей страны. Несмотря на то, что жизнь артиста оборвалась еще в 1979 году, его фигура до сих пор не перестает интересовать молодое поколение.

Видео дня

На уникальных кадрах, которые обнародовали в Instagram, можно увидеть, каким был певец в реальной жизни. Близкие Владимира Ивасюка снимали его во время отдыха, интересных бесед, поездок и игры на музыкальных инструментах.

Судя по архивным видео, композитор был довольно привлекательным человеком. Похоже, он любил несколько поэкспериментировать с имиджем, ведь сначала имел идеально выбритое лицо, а со временем решил отрастить густые усы. Кажется, что Владимир Ивасюк был довольно жизнерадостным человеком, ведь на большинстве кадров с его лица не исчезала улыбка.

Легендарный композитор родился 4 марта 1949 года на Буковине в семье интеллигентов. Интересно, что еще со времен учебы в школе власть СССР не давала Ивасюку спокойно жить. Тогда он идеально сдал все необходимые экзамены, но не смог поступить в университет, ведь перевернул бюст Ленина. Поэтому, вместо получения высшего образования по медицине, он начал работать на заводе. Однако там композитор смог найти дело, которое было ему по душе. Он основал ансамбль "Буковинка", вместе с которым дебютировал на киевском телевидении.

Действительно историческим в творчестве Владимира Ивасюка стал день, когда он исполнил "Червону руту" на Театральной площади в Черновцах. 13 сентября 1970 года артист вместе с коллегой Еленой Кузнецовой спели трек в эфире программы "Камертон хорошего настроения". Тогда композиция произвела впечатляющий эффект на весь СССР, ведь на украинском спели узбеки, литовцы, казахи, грузины и даже россияне.

Затем Владимир Ивасюк познакомился с Назарием Яремчуком и Василием Зинкевичем. Они начали вместе создавать музыку, а бешеной популярности достигли, когда выпустили первый украинский мюзикл "Червона рута". Главные роли тогда сыграли София Ротару и Василий Зинкевич.

Вскоре Ивасюк выпустил собственную пластинку с 12-ю песнями. Все их исполнила София Ротару. Тогда музыкальная работа стала популярной даже за пределами СССР, однако такое стремительное развитие карьеры композитора нравился далеко не всем. Когда музыкант получил большой гонорар за выход пластинки в СССР, с ним вязались КГБ. Ивасюку уверенно рекомендовали отдать средства в так называемый себе фонд мира, который занимался распространением социализма. Он принципиально ответил, что не собирается финансировать террористические организации. После этого композитора начал преследовать КГБ, в частности, он попал в немилость партии.

24 апреля 1979 года в обед Владимиру Ивасюку позвонили по телефону. Он оделся, пошел в консерваторию и больше уже никогда не вернулся домой. Родные композитора сразу обратились в правоохранительные органы, однако, по их словам, знаменитость никто не спешил искать. Его тело обнаружили только через месяц в лесу за Львовом. Тогда власти СССР мгновенно квалифицировали смерть как самоубийство.

Уход Ивасюка в мир иной стал настоящей трагедией для общественности. В день, когда композитора проводили в последний путь, таксисты не брали денег за проезд, музыканты отказались играть вечером в ресторанах, а дорога от его жилья и до Лычиковского кладбища была устлана живыми цветами. Тогда советская власть боялась, что похороны музыканта могут перерасти в бунт, поэтому даже угрожала людям, которые пришли попрощаться с легендой, увольнением с работы или исключением из вуза.

"Советщина запретила на долгих десять лет исполнять песни Владимира. Тех, кто пришел на похороны, власть пыталась преследовать, студентов в дальнейшем маргинализировать. Папа подробно это описал в биографической повести "Монолог перед лицом сына". На могиле Володи нам не разрешали ставить памятник, десять лет на могиле стоял временный деревянный крест. Такая ужасная жизнь была в том Советском Союзе... Пытались всеми способами стереть память о Владимире", – рассказала сестра композитора Оксана Ивасюк в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Однако в версию о самоубийстве Ивасюка верили далеко не все. Друг композитора Николай Лемик предполагал, что спецслужбы повесили его уже мертвым, ведь на теле не было признаков самоубийства, а вместо этого были видны побои. В 2015-м тогдашний прокурор Львовщины Роман Федык заявил, что Ивасюк был убит советской властью.

Кстати, семья композитора хотела установить ему достойный памятник сразу после смерти. Однако власть СССР не дала этого сделать. Только после обретения Украиной независимости, на месте захоронения легенды была установлена бронзовая скульптура.

Как делилась Оксана Ивасюк, легендарный композитор был замечательным человеком. Он всегда звал ее к себе во Львов на каникулы, а также водил в кино, театры и музеи.

"Володя любил красивую одежду. Вообще в то время среди интеллигенции, которая разговаривала на украинском языке, было принято красиво одеваться. Таким изысканным способом тоже пропагандировали украинство. Володя заказывал себе костюмы у портных в Черновцах и Львове. Любомир, муж сестры Гали, как-то подарил ему желтую рубашку в голубую полоску. Какое-то время это была одна из самых любимых вещей в его гардеробе, с радостью носил ее как вызов власти. Он любил делать нам с сестрой красивые подарки. Как-то принес мне французские духи, привозил свитера, покупал ткани, чтобы я сама себе что-то сшила. А еще были путешествия, в которые брал меня или Галю. Володя показал Вильнюс, Ригу, Таллинн, куда мы ездили на встречу с режиссером Вирке Коппель, которая сняла фильм о группе "Смеричка" для эстонского телевидения", – рассказывала сестра художника.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на радио нашли уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности.

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