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"Ну разве это не чудо?" На радио обнаружили уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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'Ну разве это не чудо?' На радио обнаружили уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности. Видео

Работники украинского радио "Промінь" нашли уникальную запись певца и композитора Владимира Ивасюка, сделанную в 1974 году. На старом звуковом носителе удалось сохранить песню "Світ без тебе" в исполнении легенды отечественной эстрады.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице журналистки Мирославы Барчук. Она отметила, что запись была создана для Черновицкого телевидения.

"Покажу вам прекрасное. Зашла на радио "Промінь" и увидела, как коллеги оцифровывают старые записи. Вот это, например, Владимир Ивасюк. Запись 1974 года, Черновицкое ТВ. Ну разве это не чудо – впервые слушать запись, которой 50 лет?" , – написала ведущая.

Восторг находка вызвала и у подписчиков Мирославы Барчук. В комментариях под публикацией с уникальной записью голоса Владимира Ивасюка пользователи сети поделились впечатлениями от услышанного.

"Звучит так современно!"

"Сокровище!"

"Во время хрупкости всего материального это невероятно ценная работа".

"Ну разве это не чудо?" На радио обнаружили уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности. Видео

Владимир Ивасюк был основателем и классиком украинской эстрадной музыки. За свою непродолжительную жизнь композитор создал более 100 песен, самой известной из которых стала композиция "Червона рута". Возможно, исполнитель и поныне продолжал бы радовать общественность своим творчеством, однако он погиб в 30 лет.

"Ну разве это не чудо?" На радио обнаружили уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности. Видео

24 апреля 1979 года Ивасюк по телефонному вызову вышел из дома и больше не вернулся. 18 мая его тело было найдено повешенным в Брюховичском лесу под Львовом. Официальной версией смерти было названо самоубийство, однако существует и другой вариант, согласно которому к смерти Ивасюка мог иметь отношение КГБ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Мозговая обнародовала редкую запись Николая Мозгового 70-х годов.

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