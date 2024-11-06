'Ну разве это не чудо?' На радио обнаружили уникальную запись Владимира Ивасюка 50-летней давности. Видео

Работники украинского радио "Промінь" нашли уникальную запись певца и композитора Владимира Ивасюка, сделанную в 1974 году. На старом звуковом носителе удалось сохранить песню "Світ без тебе" в исполнении легенды отечественной эстрады.

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Соответствующее видео появилось на Facebook-странице журналистки Мирославы Барчук. Она отметила, что запись была создана для Черновицкого телевидения.

"Покажу вам прекрасное. Зашла на радио "Промінь" и увидела, как коллеги оцифровывают старые записи. Вот это, например, Владимир Ивасюк. Запись 1974 года, Черновицкое ТВ. Ну разве это не чудо – впервые слушать запись, которой 50 лет?" , – написала ведущая.

Восторг находка вызвала и у подписчиков Мирославы Барчук. В комментариях под публикацией с уникальной записью голоса Владимира Ивасюка пользователи сети поделились впечатлениями от услышанного.

"Звучит так современно!"

"Сокровище!"

"Во время хрупкости всего материального это невероятно ценная работа".

Владимир Ивасюк был основателем и классиком украинской эстрадной музыки. За свою непродолжительную жизнь композитор создал более 100 песен, самой известной из которых стала композиция "Червона рута". Возможно, исполнитель и поныне продолжал бы радовать общественность своим творчеством, однако он погиб в 30 лет.

24 апреля 1979 года Ивасюк по телефонному вызову вышел из дома и больше не вернулся. 18 мая его тело было найдено повешенным в Брюховичском лесу под Львовом. Официальной версией смерти было названо самоубийство, однако существует и другой вариант, согласно которому к смерти Ивасюка мог иметь отношение КГБ.

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