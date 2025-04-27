За что в 30 лет поплатился жизнью Владимир Ивасюк? Сестра легендарного композитора открыла неизвестные факты о нем

Более полувека с нами нет выдающегося украинского композитора Владимира Ивасюка, который вошел в историю культуры как один из основателей украинской эстрадной музыки. Музыканту было немногим более двадцати лет, когда о его песне "Червона рута" заговорила вся Украина. В 25 музыкальная композиция Ивасюка "Водограй" поехала на фестиваль в Сопот. Далее Владимир стал одним из самых популярных композиторов СССР. А в конце апреля 1979 года Ивасюк без вести пропал при загадочных обстоятельствах. 18 мая художника нашли мертвым в Брюховичском лесу Львовской области.

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OBOZ.UA пообщался с родной сестрой выдающегося украинца Оксаной Ивасюк, которая поделилась с нами малоизвестными страницами из жизни брата. Судьба отмерила Владимиру Ивасюку очень короткую жизнь. Но за свои 30 лет он написал 107 песен, 53 инструментальных произведения, музыку к нескольким спектаклям.

– Оксана, такой огромный талант – это врожденная черта Владимира или приобретенная с годами?

– Для меня Володя всегда остается старшим братом, хорошим другом, очень простым и чрезвычайно доверчивым. Мы росли в семье педагогов, отец, кроме этого, был писателем и фольклористом, свободно владел восемью языками. В молодости он семь лет провел в советских лагерях за попытку пересечения границы. Мама родом из Херсонщины, знала, что такое Голодомор и принудительное переселение украинцев во времена советчины.

В пять лет Володя пошел в музыкальную школу, которой до этого в нашей Кицмани не было, – папа организовал местных жителей, вместе добились ее открытия. Сейчас школа носит имя Владимира Ивасюка. И с раннего детства ненавязчиво, но непрерывно родители работали над нашим развитием. Взращивали любовь к хорошей литературе – мировой и родной, папа каждый вечер брал в руки "Кобзарь". Возили нас в Канев, на Чернечью гору поклониться Шевченко. Итак, если говорить об источнике таланта Владимира, то это, безусловно, задатки природы, но и должное отношение родителей. Они разглядели способности, подхватили этот дар.

В то же время у нас была большая семья. Папа, мама, трое детей. С нами всю жизнь жила наша няня Миля, которая неожиданно появилась в семье. Жители из ее буковинской деревни после Второй мировой войны принудительно были высланы на работы на Донбасс. И эта молодая девушка через год пришла пешком из Донбасса на Буковину. Где-то продавала, зарабатывала огородными работами, как она рассказывала. Пройдя очень непростой путь, услышала, что, не имея паспорта, не может здесь оставаться, должна вернуться. Остаться сможет только при одном условии: найдет работу.

А где ее найти без документов? И ей посоветовали пойти к учителям, мол, там родился сын, но маме нужно выходить на работу (в те времена декретный отпуск был коротким – до трех месяцев, кажется). И она пришла проситься. А родители в то время жили в одной комнате сельского дома, который сделали общежитием. Сначала отказались от предложения Мили, однако та объяснила, что ее отправят обратно, – так и осталась у нас почти на полвека. Она знала много сказок, которые рассказывала Володе, со временем нам с сестрой Галиной. Очень интересно рассказывала о своей семье, истории своего возвращения на Буковину. К слову, наш папа тоже любил собирать сказки, издал три сборника буковинских сказок.

Позже к нам присоединился родной брат папы Иван, вернувшийся из Канады, куда уехал еще до войны. Хотел доживать век среди своих, потому что за границей родных не имел. Мы его называли "дядиком". Долгое время он работал в музее имени Тараса Шевченко, расположенном в городе Палермо. Он был частью великой важной украинской диаспоры, которая институционально расстроилась, создавая новые украинские идеи – эта часть украинской истории также стала основой многих разговоров в семье. И, очевидно, все это наложилось на растущую личность Володи. Мама, пережившая Голодомор, тоже много рассказывала, правда, очень тихо. И просила, чтобы никому не говорили.

– Мне бабушка тоже так рассказывала и каждый раз добавляла: "Я не должна тебе рассказывать".

– Да, женщины не могли молчать об этом. Я позже многое этим интересовалась. Наши женщины – это носители истории о Голодоморе, они пронесли через ХХ век память, понимание этих страшных геноцидных времен. И несомненно, это тоже влияло на мировоззрение Володи. В то время он уже окончил музыкальную школу, писал песни. В 21 год стал невероятно известным – родилась "Червона рута". Он мог спокойно радоваться популярности, однако избрал другой путь – совершенствование. Володя понимал, что ему нужно серьезное музыкальное образование, основательные знания, чтобы стать профессиональным композитором. Он понимал, что стал носителем музыкальной памяти. Учась в медицинском институте, мечтал о консерватории. Подружился с молодым музыкантом Левком Дутковским, создавшим легендарный ансамбль "Смеричка", начал писать для них.

– В свое время я записывала интервью с Левком Дутковским, несколько лет назад ушедшим в мир иной. Он вспоминал о том, как основал самодеятельную группу (позже назвал ее "Смеричка") в Доме культуры крохотного городка Вижница – ребята играли на танцах. Исполняли зарубежную музыку – "Битлз" и "Роллинг Стоунз", Луи Армстронга. На эти дискотеки съезжались люди со всей области. Вечером из Черновцов прибывал поезд, молодежь танцевала до двух ночи, а затем возвращалась домой. Приезжал вечерним поездом из Черновцов и Володя Ивасюк.

– "Смеричка" – это колоссальный труд Левка Дутковского. Ансамбль ярко отличался от других оригинальной манерой исполнения, эстетическим вкусом. На них равнялись, им подражали. В 70-е годы появилось многообразие музыкальных групп, которые, кроме всего прочего, исполняли важную социальную роль, не только культурную, роль общественных организаций. Я достаточно долго думала об этом: их вклад неоценим – в колониальной стране через музыку проносили украинские идеи, помогали сохранить идентичность, они передавали идеи национального возрождения. Возле них собиралась молодежь. Они организовывали, собирали, внушали уверенность.

Володе интересно было и с Софией Ротару, они начали активно сотрудничать сразу после съемок музыкального фильма "Червона рута". Произведения Ивасюка стали основой ее первого репертуара. На фестивале в Сопоте София спела его "Водограй" и победила в конкурсе. А через год одержала еще одну победу, исполнив песню на музыку Володи и слова Юрия Рыбчинского "У судьбы своя весна". Вместе с Володей они записали знаменитую пластинку-гигант "Песни Владимира Ивасюка поет София Ротару".

Работали над ней в Киеве в Доме звукозаписи Украинского радио. Я присутствовала на всех записях, брат брал меня с собой – мне еще и 16 лет не исполнилось. Между ними царила творческая дружба и взаимопонимание. У Володи было много творческих собратьев и сестер.

– Оксана, как вы относитесь к тому, что у легендарной песни Владимира "Червона рута" так много исполнителей – группа "Смеричка", София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, даже – Вахтанг Кикабидзе и Тото Кутуньо?

– Очевидно, что эта композиция выполняет прекрасную объединяющую функцию. От нее пошел одноименный фестиваль украинской песни, объединил молодежь со всей Украины, которая через музыку выражала стремление к свободе, независимости, самобытности. Фестиваль утвердил, что мы способны завоевать независимость для страны. Там впервые прозвучал гимн Украины. А вспомним наши Майданы. Когда было сложно, люди плечом к плечу пели "Червону руту", которая давала силы. Эти вещи – они очень трогательны. Для меня, для моей сестры Галины, для наших семей. Мы понимаем роль этой композиции в создании государства, как бы это громко ни звучало. Кроме того, это еще одно подтверждение важности творчества Володи.

– Что чувствуете, когда видите, что "Червону руту" продолжают петь Таисия Повалий и Ани Лорак, ныне живущие в России и избравшие для себя предательскую позицию по отношению к Украине?

– Прежде всего что хочу сказать этим "артисткам": они нарушают авторские права, принадлежащие нашим семьям – моей и сестры Галины. Ни Ани Лорак, ни Таисия Повалий не имеют права исполнять песни Владимира Ивасюка. Они фактически воруют чужое достояние.

Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо – это их выбор. Но петь там песни украинцев – большого, мужественного борющегося народа – это, извините, просто за пределом человечности. Кощунство петь перед теми россиянами музыку народа, который мужественно защищает свою страну от их же дикого нашествия. Песни большой, красивой, европейской страны. Я даже не хочу представлять, как они могут жить в России. Повалий вообще как-то спела "Червону руту" в день, когда в Киев в очередной раз прилетело много ракет. Это беспрецедентный мировой случай, глубокое нравственное падение! Это не просто культурная пропасть – это нравственный крах. Свою жизнь, свой талант бросили под ноги дикарям. Они сейчас и не занимаются творчеством – их творческая деятельность растерзана.

– Ани Лорак – ваша землячка, родом из Кицмани Черновицкой области.

– Да, но я не хочу об этом говорить. Видите, какой оказалась, отвернулась от Украины в самый страшный момент. Цинично, сознательно выбрала измену.

– С братом у вас немалая разница – 11 лет.

– Несмотря на это, я чувствовала с ним глубокую связь. Как только в школе каникулы, сразу звал к себе во Львов: "Приезжай". И на осенние, и на зимние, и на весенние, и на летние каникулы. Утро обычно начиналось с его: "В какой сегодня музей пойдешь?". Водил в театр, в кино. Вообще по своей природе Володя был филантропом. Желание что-то показать, рассказать, почувствовать, помочь – это о нем. Он инвестировал свое время, внимание и средства в мое развитие. Я очень прислушивалась ко всем советам – даже бытовым: он был внимателен к деталям: что одеть, как правильно сочетать цвета.

Володя любил красивую одежду. Вообще в то время среди интеллигенции, говорившей на украинском языке, было принято красиво одеваться. Таким изысканным способом тоже пропагандировали украинство. Володя заказывал себе костюмы у портных в Черновцах и во Львове. Любомир, муж сестры Гали, однажды подарил ему желтую рубашку в голубую полоску. Одно время это была одна из самых любимых вещей в его гардеробе, с радостью носил ее как вызов власти. Он любил делать нам с сестрой хорошие подарки. Как-то принес мне французские духи, привозил свитера, покупал ткани, чтобы я сама себе что-то сшила.

А еще были путешествия, в которые брал меня или Галю. Володя показал Вильнюс, Ригу, Таллин, куда мы ездили на встречу с режиссером Верке Коппель, которая сняла фильм о группе "Смеричка" для эстонского телевидения. Мы жили у нее, она организовала для нас прекрасные экскурсии. Эта картина, к слову, после выхода была запрещена в СССР. Ее пропустили только по телевидению в Эстонии. Почему фильм не разрешали показывать? Потому что в нем певцы Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и София Ротару выступали на желто-голубом фоне. Можете себе представить, 1975 год: расцвет русификации, закручивание гаек – и здесь желто-голубой фон в фильме об украинцах.

– Брат посвятил вам одну из своих песен – "Колыбельная для Оксаночки". Ваш сын, а потом внуки слушали ее в детстве?

– У нас в семье любят все песни Владимира Ивасюка, слушаем постоянно. Дома трепетно ​​храним некоторые его вещи или подаренные им. Есть та же пластинка-гигант "Песни Владимира Ивасюка поет София Ротару", дневник по музыкальной школе. Рукописи его песен, фотографии, пленки.

– В прошлом году с огромным успехом в прокате прошел документальный фильм "Назарий Яремчук: Бесподобный мир красоты". Если бы кинохудожники предложили родным Владимира Ивасюка снять картину, вы бы согласились?

– Мы открыты к предложениям. В свое время было много идей и обсуждений. Очень рада, что недавно вышел спектакль "Червона рута" во Львовском театре имени Марии Заньковецкой, посвященный Владимиру Ивасюку. Автор Наталья Ворожбит и режиссер Максим Голенко сделали важное дело, соединив документалистику с художественной эмоцией.

– Как вы вспоминаете страшный день – прощание с братом? Правда ли, что власти запретили работникам служебных учреждений покидать работы, а студентам угрожали исключением из вузов или лишением стипендии за участие в похоронах?

– Так и было, но людей пришло все равно очень много – это был украинский протест против убийства любимого композитора. Дальше началось очень сложное время. Советчина запретила на долгие десять лет исполнять песни Владимира. Тех, кто пришел на похороны, власти пытались преследовать, студентов в дальнейшем маргинализировать. Папа подробно описал это в биографической повести "Монолог перед лицом сына". На могиле Володи нам не разрешали ставить памятник, десять лет на могиле стоял временный деревянный крест. Такая ужасная жизнь была в том Советском Союзе… Пытались всеми способами стереть память о Владимире.

– Композитор Александр Злотник, который дружил с Владимиром, во время учебы в столичной школе Лысенко жил с ним в одной комнате, в интервью OBOZ.UA на вопрос, верит ли в то, что Владимир совершил самоубийство, ответил отрицательно. Мол, у него были хорошие отношения с родными: "И сделать такую ​​беду для них не думаю, что он мог бы... И потом, знаете, бывает, у творческого человека происходит депрессия, потому что что-то не идет. А у него в тот период все было на взлете. Поэтому причин для того, чтобы покончить с собой, не вижу. С другой стороны, не вижу причин, чтобы его уничтожил КГБ. Они не работали так примитивно. Это могло быть что угодно, понимаете? И кто угодно. Многие знали, что у него есть деньги… К сожалению, мы до сих пор не знаем правды".

– В 2009 году, как известно, Генпрокуратура Украины возобновила закрытое уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка (но при Януковиче оно было якобы закрыто из-за отсутствия состава преступления). Надо сказать, что в том же 2009 году Виктор Ющенко присвоил моему брату звание Героя Украины. Он вручал награду на сцене, произнес щемящую речь, назвав его наследие "искренним подвигом, потому что он говорил в сложные времена об украинском возрождении".

Впоследствии Виктор Ющенко написал предисловие к инструментальным произведениям Владимира Ивасюка. В частности, там были строки о том, что благодаря его слову украинцы выстояли на Майданах, потому что его песни добавляли веры, надежды и силы: "В тех мелодиях было столько жизни, утвержденной энергии, которая объединяла, создавая новую страну, о которой он так мечтал. Это и мое личное понимание того, кем является Владимир Ивасюк для каждого из нас".

От редакции. В 2014 году Генеральная прокуратура возобновила закрытое уголовное дело по обстоятельствам смерти Владимира Ивасюка. Тогдашний прокурор Львовщины Роман Федик публично заявил в феврале 2015 года: "Убит сотрудниками КГБ". "Следователи прокуратуры собрали неоспоримые доказательства того, что в 1979 году певца Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ, – утверждал Федик. – Когда тело любимца народа нашли в Брюховицком лесу, советская власть поспешила признать, что Владимир Ивасюк совершил самоубийство. Люди отказывались в это верить. В 2014 году Генеральная прокуратура возобновила расследование этого дела. Сегодня могу заявить, что нам удалось найти свидетелей и бесспорные доказательства убийства Владимира Ивасюка сотрудниками КГБ. Поскольку дело касается работников спецслужбы бывшего СССР, материалы расследования мы передали военной прокуратуре".

Также в 2021 году тогдашний первый заместитель генпрокурора Николай Голомша в прямом эфире шоу "Право на власть" сказал: "Мы установили, что он был повешен уже мертвым", но подтверждений своим словам не привел. По его словам, когда это давнее дело подняли, то выявили немало подтасовок. В 2019 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел следственный эксперимент и пришел к выводу, что Владимир Ивасюк физически не смог бы совершить самоубийство – по их выводам, для того, чтобы повеситься на дереве, у которого нашли тело, понадобились бы усилия трех человек.

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