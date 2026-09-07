Египетскую телеведущую приговорили к смертной казни: за какое преступление ей вынесли самое жестокое наказание в мире

Египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни. Вместе с ней к самому суровому наказанию в виде повешения были приговорены еще 11 человек, признанных причастными к крупной наркосети.

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Сама Халифа свою вину отрицает и уже готовится обжаловать приговор. Об этом пишет BBC со ссылкой на египетские государственные издания Al-Ahram и Akhbar al-Youm.

По версии следствия, 39-летняя телеведущая входила в состав преступной группировки, которая ввозила из-за границы вещества для изготовления синтетических наркотиков. В ходе обысков правоохранители якобы обнаружили более 750 кг запрещенных веществ и сырья для их производства. Также в деле фигурируют незаконное оружие и боеприпасы.

Как отмечают в CNN, телеведущая настаивала, что не имеет отношения к наркотикам. Во время судебного заседания она заявила, что никогда даже не курила.

"Я никогда в жизни не курила сигареты. Клянусь Всемогущим Богом самой твердой клятвой, что со мной поступили несправедливо", – сказала Халифа.

Женщина также утверждала, что впервые увидела наркотики только тогда, когда ее сфотографировали с ними в помещении управления по борьбе с наркотиками.

В то же время сторона обвинения настаивает на своей версии. Дело строилось на показаниях 20 человек, а также на переписке, фотографиях и видеозаписях. По данным прокуратуры, участники группировки занимались различными этапами производства синтетических наркотиков.

Помимо 12 смертных приговоров, еще девять подсудимых были приговорены к пожизненному заключению. Семь человек суд оправдал. Приговоренным к смертной казни также назначили штраф в размере примерно 9800 долларов.

В то же время смертная казнь в Египте остается распространенной практикой. По данным Amnesty International, только в 2025 году в стране было вынесено 492 смертных приговора, а 23 казни действительно состоялись. Правозащитники подчеркивают, что международные стандарты предусматривают применение смертной казни только за самые тяжкие преступления, связанные с умышленным убийством.

Справка. Сара Халифа стала известна в Египте благодаря криминальному шоу "Миссия невыполнима". Помимо работы на телевидении, у нее есть собственная клиника красоты, и она вела развлекательную программу вместе с популярным египетским музыкантом Хамо Бикой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ливан станет первой страной на Ближнем Востоке, официально отказавшейся от высшей меры наказания – смертной казни.

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