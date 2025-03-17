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Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды "Голодных игр". Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,6 т.
Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды 'Голодных игр'. Фото

Семья американской актрисы и звезды фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс стала больше еще одного человека. 34-летняя знаменитость родила второго ребенка от своего мужа Кука Марони.

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Радостная новость появилась на странице Film Updates в соцсети X. Пока пол и имя малыша остаются неизвестными. Не указали в ресурсе и точную дату, когда младенец появился на свет.

Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды "Голодных игр". Фото

Стоит отметить, что Дженнифер Лоуренс в течение длительного времени скрывала свою вторую беременность от общественности. Она носила одежду более свободного кроя, однако в октябре 2024 года вышла на публику в Лос-Анджелесе в брюках и футболке, что подчеркнули округлый животик.

Сердце Дженнифер Лоуренс смог завоевать директор художественной галереи современного искусства Gladstone Gallery в Нью-Йорке – Кук Марони. Почти все детство мужчина провел с родителями и младшей сестрой на семейной ферме в Вермонте, США. После окончания школы он одержал степень по истории искусств в Нью-Йоркском университете. После получения высшего образования Кук Марони начал работать в Gagosian Gallery.

В 2022 году искусствовед стал генеральным директором Gladstone Gallery. Сейчас он сотрудничает со многими наиболее известными американскими деятелями искусства.

Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды "Голодных игр". Фото

Роман между Куком Марони и Дженнифер Лоуренс разгорелся еще в 2018 году. Пару познакомила их общая подруга, актриса Лаура Симпсон. Влюбленные почти не делились подробностями личной жизни с общественностью, однако в 2019 году звезда "Голодных игр" заявила, что они обручились. В октябре того же года пара поженилась. Свадьба состоялась в имении в Ньюпорте, США, а на торжественное мероприятие были приглашены 150 гостей, среди которых немало мировых звезд.

В феврале 2022 года супруги впервые стали родителями. Дженнифер Лоуренс родила мальчика, которого родители решили назвать в честь американского художника Сая (Си) Твомбли. Актриса всеми силами пытается скрывать наследника от папарацци, так что увидеть его на публике почти невозможно.

Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды "Голодных игр". Фото

Знаменитость признавалась, что после появления первенца на свет она стала кардинально иначе относиться к своей профессии. Селебрити отмечала: "Когда у вас появляется ребенок, вы не чувствуете никакого давления. Есть только дом, и он самый лучший. Это, безусловно, помогает отсеять проекты: "Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Стоит ли это быть далеко от моего ребенка пол дня?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Сватов" Анна Кошмал родила второго ребенка и показала, как его встречали с роддома.

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