Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой: что известно о муже и первом ребенке звезды 'Голодных игр'. Фото

Семья американской актрисы и звезды фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс стала больше еще одного человека. 34-летняя знаменитость родила второго ребенка от своего мужа Кука Марони.

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Радостная новость появилась на странице Film Updates в соцсети X. Пока пол и имя малыша остаются неизвестными. Не указали в ресурсе и точную дату, когда младенец появился на свет.

Стоит отметить, что Дженнифер Лоуренс в течение длительного времени скрывала свою вторую беременность от общественности. Она носила одежду более свободного кроя, однако в октябре 2024 года вышла на публику в Лос-Анджелесе в брюках и футболке, что подчеркнули округлый животик.

Сердце Дженнифер Лоуренс смог завоевать директор художественной галереи современного искусства Gladstone Gallery в Нью-Йорке – Кук Марони. Почти все детство мужчина провел с родителями и младшей сестрой на семейной ферме в Вермонте, США. После окончания школы он одержал степень по истории искусств в Нью-Йоркском университете. После получения высшего образования Кук Марони начал работать в Gagosian Gallery.

В 2022 году искусствовед стал генеральным директором Gladstone Gallery. Сейчас он сотрудничает со многими наиболее известными американскими деятелями искусства.

Роман между Куком Марони и Дженнифер Лоуренс разгорелся еще в 2018 году. Пару познакомила их общая подруга, актриса Лаура Симпсон. Влюбленные почти не делились подробностями личной жизни с общественностью, однако в 2019 году звезда "Голодных игр" заявила, что они обручились. В октябре того же года пара поженилась. Свадьба состоялась в имении в Ньюпорте, США, а на торжественное мероприятие были приглашены 150 гостей, среди которых немало мировых звезд.

В феврале 2022 года супруги впервые стали родителями. Дженнифер Лоуренс родила мальчика, которого родители решили назвать в честь американского художника Сая (Си) Твомбли. Актриса всеми силами пытается скрывать наследника от папарацци, так что увидеть его на публике почти невозможно.

Знаменитость признавалась, что после появления первенца на свет она стала кардинально иначе относиться к своей профессии. Селебрити отмечала: "Когда у вас появляется ребенок, вы не чувствуете никакого давления. Есть только дом, и он самый лучший. Это, безусловно, помогает отсеять проекты: "Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Стоит ли это быть далеко от моего ребенка пол дня?"

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