Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз: что известно о непубличном первенце актрисе, которому всего два года

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком. Предположения подтвердились после того, как ее увидели в Лос-Анджелесе в брюках и футболке, подчеркивавших округлый животик.

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Представитель знаменитости засвидетельствовал журналу Vogue, что актриса действительно ждет второго ребенка. Срок ее беременности пока неизвестен.

Актриса уже воспитывает вместе с мужем Куком Мэрони двухлетнего сына Си Мэрони. Пара поженилась в октябре 2019 года в Ньюпорте, США, а в феврале 2022 года у них родился мальчик.

Сына актрисы почти невозможно увидеть, ведь она пытается минимизировать его контакт с папарацци. В частности, после пополнения в семье знаменитость стала по-другому относиться к кинопроектам, в которые ее приглашали на съемки. Она смотрела на них через призму времени, которое будет находиться вне дома, пишет People.

"Когда у вас появляется ребенок, вы не чувствуете никакого давления. Есть только дом, и он самый лучший. Это, безусловно, помогает отсеять проекты: "Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Стоит ли это быть далеко от моего ребенка пол дня?" – говорила Дженнифер Лоуренс в интервью Кэмерон Диаз.

В другом интервью она также рассказывала, что стала более тщательно относиться к карьере: "Лучшее, что я могу сделать, это просто убедиться, что он знает, что его любят, и что он – наш приоритет номер один, и пытаться быть хорошим примером доброты. Я уверена, что будут проблемы, связанные именно с моим выбором и моим образом жизни, и нам обоим придется противостоять этому и справиться с этим, когда этот день наступит".

Сына Дженнифер Лоуренс назвала в честь американского художника Сая (Си) Твомбли, одного из любимых художников ее мужа, увлекающегося искусством и имеющего собственную картинную галерею. Этот художник был известен масштабными абстрактными работами.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская звезда "Сватов" Анна Кошмал объявляла о своей второй беременности необычным способом.

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