Две легенды: Святослав Вакарчук и YAKTAK неожиданно спели вместе и разорвали зал. Видео
Украинские певцы Святослав Вакарчук и YAKTAK (Ярослав Карпук) неожиданно спели дуэтом на сцене Atlas United. Фанаты были поражены, а фронтмен группы "Океан Ельзи" не думал, что станет частью шоу, ведь пришел на концерт YAKTAK в роли зрителя.
Артисты вместе спели "На небі" авторства "Океана Ельзи" и "Уночі" – YAKTAK. Реакции фанатов оба певца опубликовали в Instagram. Безумная поддержка была не только в зале, но и в комментариях под видео, что распространил с этого события Ярослав Карпук.
"Всегда раньше где-то в компаниях под гитару, у костра, просто повсюду пели песни "ОЕ". Мог бы я подумать тогда, что через пару лет Святослав Вакарчук придет ко мне на концерт и мы вместе споем "На небі" и мою "Уночі" на сцене Atlas? Наверное, не думал", – признался YAKTAK.
На видео видно, как Карпук во время выступления увидел в зале Святослава Вакарчука и сделал небольшое оглашение своей публике о его присутствии. Лидер "Океану Ельзи" смутился от такого внимания к себе.
"В этом зале я сегодня увидел легенду нашей украинской музыки Святослава Вакарчука. Я не могу этого не сделать", – сказал YAKTAK и начал петь "На небі".
Люди в зале начали хором подпевать артисту. Вакарчук в то время решил подняться на сцену, чтобы показать фанатам, как он их любит. Певец сложил ладони в форме сердца и поднялся выше, чтобы все это увидели.
Уже со временем артисты стали вместе у микрофонов и исполнили хит 2010-х. Затем Вакарчук по собственной инициативе спел на память "Уночі", что невероятно порадовало YAKTAK.
"Спасибо, Ярик! Неожиданно, но очень круто! Почувствовал себя как на "ОЕ". "Уночі" – топ!" – поблагодарил Святослав Вакарчук в комментариях.
Украинцы порадовались их коллаборации и отметили, что это было неожиданно:
- "Какой кайф!"
- "Нужна коллаборация! Уверена, создадите хороший трек и дуэт будет огонь".
- "Святослав сделал большое дело – поддержал наших молодых и талантливых звездочек".
- "Это было неожиданно и очень душевно. Как будто нить, связавшая вехи украинской музыки. Благодарю вас за это".
- "Две легенды зажгли сцену".
- "Офигеть! Мурашки по всему телу! Ярик – ты невероятный артист! Желаю тебе стать легендой украинской музыки! Иди к своей цели и верь в себя всегда!"
- "Это было нереально. Я хоть там и не была, но вы с "Океаном Ельзи" передали всю энергию и заряженность через экран. Теперь ждем фит!"
Ранее OBOZ.UA писал, что Святослав Вакарчук исполнил совместно с детским хором свой хит "Обійми", который из-за войны в Украине стал актуальным как никогда. С благотворительным концертом артист направился в Днепр, где слушатели поддержали неожиданную коллаборацию бурными аплодисментами.
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