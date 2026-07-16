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Дом звезды сериала "Кава з кардамоном" пострадал в результате российского обстрела. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Дом Елены Лавренюк пострадал в результате российского обстрела
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В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 16 июля пострадал дом украинской актрисы Елены Лавренюк, наиболее известной по сериалу "Кава з кардамоном" и фильму "Всі відтінки спокуси". Из-за мощной взрывной волны в доме выбило окна.

О последствиях ночного обстрела артистка сообщила в InstaStories. Она опубликовала единственное фото, на котором видны осколки стекла, разлетевшиеся по полу. Ударная волна даже сбила тюль, висевший над окном.

Елена Лавренюк показала последствия обстрела.

На фото Лавренюк также оставила краткую надпись и таким образом обратилась к украинцам: "Утро #идитевукрытие".

Неизвестно, находилась ли в это время актриса с семьей в укрытии и не получила ли она травм и ранений.

Справка. Елена Лавренюк – украинская актриса, продюсер и ведущая, которая приобрела широкую популярность благодаря главной роли Анны Марецкой в историческом сериале "Кава з кардамоном", в котором также выступила в качестве продюсера и шоураннера.

Елена Лавренюк – украинская актриса

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, одновременно атаковав столицу беспилотниками. По данным городских властей и правоохранительных органов, в результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди них – 16-летний юноша.

Повреждения получили складские и административные здания, автомобили, а также жилые дома. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели ликвидировали утром.

Разрушения в Киеве после обстрела

Как сообщал OBOZ.UA, совсем недавно Елена Лавренюк показывала свою роскошную квартиру в Киеве, расположенную на 17-м этаже.

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