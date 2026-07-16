Дом звезды сериала "Кава з кардамоном" пострадал в результате российского обстрела. Фото

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 16 июля пострадал дом украинской актрисы Елены Лавренюк, наиболее известной по сериалу "Кава з кардамоном" и фильму "Всі відтінки спокуси". Из-за мощной взрывной волны в доме выбило окна.

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О последствиях ночного обстрела артистка сообщила в InstaStories. Она опубликовала единственное фото, на котором видны осколки стекла, разлетевшиеся по полу. Ударная волна даже сбила тюль, висевший над окном.

На фото Лавренюк также оставила краткую надпись и таким образом обратилась к украинцам: "Утро #идитевукрытие".

Неизвестно, находилась ли в это время актриса с семьей в укрытии и не получила ли она травм и ранений.

Справка. Елена Лавренюк – украинская актриса, продюсер и ведущая, которая приобрела широкую популярность благодаря главной роли Анны Марецкой в историческом сериале "Кава з кардамоном", в котором также выступила в качестве продюсера и шоураннера.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, одновременно атаковав столицу беспилотниками. По данным городских властей и правоохранительных органов, в результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди них – 16-летний юноша.

Повреждения получили складские и административные здания, автомобили, а также жилые дома. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели ликвидировали утром.

Как сообщал OBOZ.UA, совсем недавно Елена Лавренюк показывала свою роскошную квартиру в Киеве, расположенную на 17-м этаже.

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