Ванна с золотом и двери, как у Мадонны: звезда 'Кофе с кардамоном' показала свою роскошную квартиру площадью более 200 'квадратов'

Украинская актриса и звезда исторической драмы "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк показала, как выглядит ее роскошная квартира в одном из жилых комплексов Киева. Знаменитость является владелицей недвижимости площадью 210 квадратных метров, расположенной на 17 этаже.

Как поделилась артистка, жилье она приобрела около 10 лет назад, а ремонт решила сделать в стиле неоклассика, чтобы он длительное время не терял актуальность. Небольшую экскурсию по своей квартире Лавренюк провела для проекта "По хатах".

Первой комнатой, которую актриса решила показать публике, стала гостиная. В интерьере помещения гармонично скомбинированы светлый цвет стен и контрастные темные оттенки мебели. Комнату украшают картины львовской художницы, а также нестандартные детали, такие как зеркало в виде разбитого стекла и объемная люстра, созданная из муляжей световых приборов 30-х годов.

В свое время Елена Лавренюк создала в квартире отдельный кабинет, где учились ее дети. Там расположены два стола, комфортный диван и ярко-красный шкаф, который раньше был заставлен книгами, а теперь различными наградами. Дело в том, что дочери знаменитости Зоя и Полина переехали за границу после начала большой войны, поэтому забрали литературу с собой.

Особое внимание Елена Лавренюк уделяла дизайну кухни. Артистке было важно, чтобы в комнате могли собираться все члены семьи или друзья, поэтому она решила даже установить два стола – один большой, а другой более компактный для завтраков. Самым интересным элементом кухни в квартире звезды "Кофе с кардамоном" является дверь, ведь она сделала ее точно такой, как увидела в жилище Мадонны.

Детская комната выполнена в светлых оттенках. Там расположены две большие кровати, рабочий стол и шкаф с различными вещами дочерей актрисы. По словам Лавренюк, с момента выезда детей из Украины она ничего не переставляла в помещении, чтобы время от времени заходить туда и ностальгировать.

Ванная комната в недвижимости артистки довольно эффектная, ведь в ней есть немало золотых элементов. Они контрастируют со светлым цветом стен и сантехники, добавляя особой изысканности.

