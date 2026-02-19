'Докладываю. Я мобилизовался'. Известный ведущий и блогер пошел на войну и признался, почему не хотел рассказывать об этом раньше

Украинский журналист и блогер Богдан Амосов сообщил о своей мобилизации. Ведущий признался, что сначала хотел рассказать о важном решении после того, как точно будет знать, каким образом сможет выходить на связь с подписчиками, однако, учитывая обстоятельства, сделал это раньше.

Соответствующей новостью журналист поделился в личном Telegram-канале. Он обнародовал фотографию в военной форме, однако никаких подробностей о прохождении службы раскрывать не стал.

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, в какой форме смогу вести с вами коммуникацию, но я, похоже, это буду знать еще не скоро. В любом случае остаемся на связи. Все будет Украина", – отметил блогер.

Что известно о Богдане Амосове

Ранее журналист работал на телеканале ICTV, а также в редакциях информационных станций, среди которых Radio NV, "Авторадио", "Голос Столицы" и "Радио Вести". Он вел специальные репортажи, был парламентским коррепондентом и делал материалы, посещая поля международных саммитов.

Богдан Амосов создал авторский сатирический проект "Без костей" на YouTube, где с определенной иронией рассказывает новости политики, а также раскрывает тему войны. За его страницей следят 97,3 тысячи пользователей.

