Дочь самой старой роженицы в Украине закончила школу: как изменилась Анна Подвербная, чья история детства шокировала страну

В жизни дочери самой старой роженицы в Украине Валентины Подвербной, которая отошла в вечность в ноябре прошлого года, Анны Подвербной завершился важный этап – она закончила школу. Девушка появилась на торжественной церемонии вручения аттестатов в стильном образе, а на протяжении всего мероприятия с ее лица не спадала улыбка.

Видео дня

Видео с выпускного обнародовала черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз на личной странице в Facebook. На кадрах можно увидеть, что с того момента, как Украина узнала непростую историю детства Анны Подвербной, она заметно повзрослела и стала красавицей.

Для важного события выпускница нарядилась в черное платье длины миди, которое скомбинировала с босоножками в тон. Она слегка накрутила длинные волосы, а передние пряди собрала в фактурный пучок.

Что известно об Анне Подвербной

Валентина Подвербная родила дочь в феврале 2011 года благодаря искусственному оплодотворению. Тогда женщине было 65 лет, поэтому резонансная история долгое время не выбывала из внимания общественности. Как стало известно впоследствии, методы воспитания Валентины Подвербной были далеко не идеальными. Соседи самой старой роженицы в Украине рассказывали, что она использовала брань возле маленькой девочки и просила вместе с ней милостыню.

Впоследствии о сложной жизни с мамой рассказала и сама Анна Подвербная. Она обнародовала шокирующий пост в социальных сетях, где заявила о моральном и физическом издевательстве со стороны матери, более того, умоляла о помощи. Позже девушка объясняла, что решила публично заговорить об этих проблемах, потому что чувствовала, что может совершить самоубийство.

В 2025 году Новозаводской районный суд Чернигова принял окончательное решение отобрать Анну Подвербную у родной матери. Ею начала опекаться знакомая семьи Елена Яченко, после чего девушка перенесла операцию на глазах, сменила школу и начала развивать свои таланты.

Однако, когда Анна Подвербная пришла на похороны мамы, кардинально изменила риторику. Она не вспомнила обо всех прошлых издевательствах, зато назвала Валентину Подвербную "очень любящей".

"Она всегда вела себя по-разному. У нее были приступы злости, а потом она это все забывала. До этого был инсульт, много проблем, варикоз. Для меня она навсегда останется очень любящей мамой, которая хотела только хорошего для меня", – сказала девушка. – "Были моменты, когда у нее были просветы, она вела себя хорошо, заботилась обо мне, спрашивала, как у меня дела".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Маричка Падалко на редких кадрах показала дочь, которая закончила школу.

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