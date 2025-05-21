Учила попрошайничать и купала с хозяйственным мылом: как живет 14-летняя дочь самой старой роженицы в Украине, которая умоляла о помощи

Новозаводской районный суд Чернигова принял окончательное решение отобрать 14-летнюю Ану-Марию у родной матери Валентины Подвербной, которая является самой старой роженицей в Украине, до совершеннолетия. Девушка уже длительный период живет со своим опекуном и признается, что за это время ее жизнь стала заметно лучше.

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Как рассказала Анна-Мария в комментарии для ТСН, два года назад она решилась обнародовать пост, где просила о помощи, потому что чувствовала, что из-за деятельности матери может совершить самоубийство. Она поделилась, что Валентина Поддубная никогда не обеспечивала ей должный уход и нарушала личное пространство. О нормальных условиях жизни девочка узнала в 2021-м, когда у матери случился инсульт, из-за чего ее забрали в центр реабилитации.

"Я там впервые в жизни узнала, что такое шампунь. Меня мыли мылом детским, или обычным хозяйственным. И голову мне мыли также мылом. Я тогда впервые узнала, что такое шампунь, что такое чистая постель каждый день, что такое душ нормальный, где ты можешь закрыться. Потому что Валентина Григорьевна до 11 лет, и после этого, когда я мылась, заходила ко мне в душ. Она делала очень плохие вещи", – поделилась школьница, – "Знаете, может это странно звучит, но я не могла выйти никуда без взрослого. Валя всегда ходила со мной. И мы попрошайничали вдвоём. Я стала главой семьи, я начала добывать деньги. Как можно объяснить любовь моей матери, если она учила меня тому, что этот мир называет плохим, а она думает, что это хорошо".

Уже больше года Анной-Марией опекается знакомая семьи Елена Яченко. За это время девочка похудела на 40 килограммов, сменила школу, перенесла операцию на глазах и начала развивать свои таланты. Так, например она посещает музыкальную школу, где играет на флейте и саксофоне. В частности девушка активно учится.

"Желание учиться у меня появилось почему-то только в восьмом классе. Для этого появились условия. В то время как была дистанционка, у меня не было компьютера, я не могла никак учиться, когда жила у Валентины. Елена, мой опекун, искала мне репетитора очень долго, потому что у всех же ассоциация, что Анна Подвербная, это какой-то такой тяжелый ребенок", – поделилась Анна-Мария.

Напомним, что Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет в феврале 2011-го благодаря искусственному оплодотворению. Ее история стала настоящей сенсацией, поэтому женщина находилась под прицелом многих медиа. Когда Анна-Мария становилась взрослее, на поверхность всплывали факты, которые показывали, что в их семье существует очень много проблем. Соседи старейшей роженицы в Украине неоднократно видели, как она просила милостыню, а также использовала брань возле маленькой дочери.

В ноябре 2022-го на Валентину Подвербную составили два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Однако в марте дело против женщины было закрыто.

А вот 24 апреля 2023 года на личной странице Анны-Марии в Instagram появился пост, где она откровенно умоляла о помощи. Девушка рассказала, что мама издевается над ней как морально, так и физически, бьет, царапает, рвет ее личные вещи, не позволяет принимать душ и стирать одежду. Тогда школьницу отправили в больницу, а ее судьбу должен был решить суд.

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