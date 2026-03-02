Дочь Оззи Осборна напугала сеть болезненным видом после трагедии в семье. Фото с красной дорожки

После церемонии BRIT Awards 2026 в сети начались обсуждения внешнего вида дочери покойного фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна – Келли Осборн. Пользователи соцсетей обратили внимание на ее резкую потерю веса и истощенный вид, что вызвало волну комментариев на фоне недавней смерти ее отца.

41-летняя телеведущая появилась на сцене вместе с матерью, Шэрон, чтобы получить награду за выдающиеся достижения от имени музыканта. Этот публичный выход стал одним из первых крупных мероприятий для семьи после потери артиста, отмечает People.

Впрочем, уже через несколько часов после происшествия Осборн опубликовала серию публикаций в InstaStories, в которых отреагировала на волну негатива. Она заявила, что сталкивается с постоянной жестокостью в интернете и не намерена молчать.

"Есть особый вид жестокости в том, чтобы наносить вред человеку, который явно переживает трудные времена. Бить меня, когда я упала, сомневаться в моей боли, распространять слухи о моих проблемах и отворачиваться, когда я больше всего нуждаюсь в поддержке и любви", – написала Келли.

Осборн подчеркнула, что сейчас переживает "самый тяжелый период в своей жизни". По ее словам, ей не должно было бы быть необходимости защищаться, однако она не позволит себя "дегуманизировать".

"Ничто из этого не свидетельствует о силе, а лишь обнаруживает глубокое отсутствие сострадания и характера", – добавила она.

В частности, телеведущая ответила на оскорбительные замечания относительно своей внешности. Один из комментаторов написал, что она "выглядит как труп" и "слишком худая и тонкая", а также допустил циничный намек на смерть ее отца: "Она скоро увидит своего папу".

Келли обнародовала скриншот сообщения и заявила: "Буквально не могу поверить, насколько отвратительны некоторые люди! Никто не заслуживает таких издевательств!"

Как отмечает источник, в соцсетях распространяются предположения о причинах ее похудения. Часть пользователей обсуждает возможные проблемы со здоровьем или применение препаратов для снижения веса (Келли Осборн – сторонница "Оземпика" и подобных медикаментов).

В то же время сама Осборн ранее объясняла, что после смерти отца ей сложно есть из-за эмоционального состояния и сильного стресса.

Как писал OBOZ.UA, вдова Оззи Осборна раскрыла последнее желание рок-звезды, которое он успел воплотить за две недели до конца жизни. Врачи предупреждали, что его состояние может быть смертельным и только от него зависит, как быстро наступит смерть.

