'Я все равно умру'. Вдова Оззи Осборна раскрыла последнее желание рок-звезды, которое он успел воплотить за две недели до конца жизни

Вдова легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, Шэрон Осборн, рассказала о последних неделях жизни мужа и его последнее желание, которое он успел осуществить. Она призналась, что звезда знал, что приближается к концу жизни, еще до своего финального концерта с Black Sabbath.

"За две недели до шоу ему сказали, что он, вероятно, может умереть, и он умер. Но он так сильно хотел это сделать", – отметила Шэрон в интервью Dumb Blonde. Она добавила, что музыкант очень хотел выступить и воплотить свое желание: "Умру ли я через две недели, или через шесть месяцев, я все равно умру. И я хочу идти своим путем".

По словам Шэрон, он сделал именно так – ушел со сцены как настоящая рок-звезда.

Шэрон рассказала, что в начале 2025 года Оззи серьезно заболел сепсисом. Врачи предупреждали, что его состояние может быть смертельным.

"Когда он вышел из больницы, ему сказали: "Знаешь, Оззи, это может тебя убить". А он ответил: "Я играю свое шоу". Он ушел оттуда как король", – вспомнила Шэрон. По ее словам, музыкант видел свою ситуацию вполне реалистично и решил пойти своим путем, оставаясь верным своему стилю.

Последний концерт Оззи из Black Sabbath состоялся в июле 2025 года в английском Villa Par, всего за две недели до его смерти в возрасте 76 лет.

Шэрон рассказала, что для Осборна выступления были не просто работой, а жизненной потребностью: "Он любил людей. Он любил свою аудиторию. Он так сильно их любил. И даже если вам не нравилась его музыка, вы не могли его не любить".

Ранее OBOZ.UA писал, что перед своей смертью легендарный рок-музыкант поделился с дочерью Келли глубокими волнениями. Оззи признался, что боялся возвращаться в Великобританию после 25 лет жизни в США. Позже музыкант признал, что, несмотря на страхи, ждет этот новый этап.

