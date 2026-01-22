'Добро в трубах начинает исчезать!' Блогер покорила сеть сатирическим обращением к звездам шоу-бизнеса и магазинам

Блогер из Киева Анетта Барсовна развеселила сеть шуточным видео, где затронула одну из самых острых тем для украинцев сегодня – отсутствие электроэнергии и тепла. Она предложила переименовать графики отключений света на "графики включений", а также сатирически обратилась к отечественным артистам с просьбой записать очередной трек о "добре и счастье", мол, наш народ в этом нуждается как никогда.

Вспомнила Анетта Барсовна и о том, что из-за проблем с электроэнергией начали закрываться магазины. Она призвала торговые заведения не прекращать работу на слишком большой период, ведь в человеческом организме не так много жировых запасов. Юмористический ролик блогер обнародовала на личной странице в Instagram.

"За последние 24 часа света не было 24 часа. Добро в трубах начинает исчезать. С 5 по 26 этажи начинает циркулировать по трубам зло. Это плохо влияет на людей. Прошу звезд шоу-бизнеса записать новую песню о добре и счастье. Мы в этом нуждаемся, запустите в наши трубы добро. Магазины закрываются. У нас есть запасы, но не большие. На неделю, две, три, четыре, пять еще хватит. Так что, пожалуйста, надолго не закрывайтесь", – сказала блогер.

Сатирическое обращение Анетты Барсовны покорило пользователей сети. В комментариях под видео юзеры начали развивать иронические высказывания блогера и отмечать, что она подняла им настроение:

"Поддерживаю, надо немедленно добра, чтобы не прорвало зло!"

"Хочется то ли смеяться, то ли плакать, или немного "запасов" наесться. Вы, конечно, невероятная".

"На позитиве! Значит живем!"

"Когда у меня не хватает ни зла, ни добра, смотрю Анетточку. Ее юмор это элитный антидепрессант".

"Боюсь, что как выйдет новая песня про "добро", трубы не выдержат такой нагрузки, и будем мы со злом целый год".

Заметим, что обращением к украинским знаменитостям Анетта Барсовна, вероятно, намекнула на скандал, разгоревшийся вокруг исполнительницы Тины Кароль. Артистка с идеальной укладкой и макияжем сняла короткий клип на фоне техники для накопления электроэнергии и подогрева воды, держа чашку с горячим напитком, и спела строки "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Резкое несоответствие между визуальной картинкой и текстом трека сильно разозлило украинцев, поэтому Кароль даже пришлось записать видео с извинениями.

