До 2022 и теперь: как четыре года большой войны отразились на лицах украинских кумиров

Ровно четыре года назад, 24 февраля 2022-го, страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, в корне изменив жизнь каждого гражданина нашей Родины. Одни украинцы начали посвящать все время волонтерству, а другие решились на очень смелый шаг – стали на защиту родной страны с оружием в руках. Не были исключением и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые отодвинули на задний план творческие карьеры и отстаивают нашу независимость.

Четыре года террористической войны непосредственно отразились на лицах украинских кумиров, однако ни на миг не поколебали веру в силу нашего народа. Как российская агрессия изменила знаменитостей, смотрите в материале OBOZ.UA.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" стал на защиту Украины с первых дней большой войны. Сначала он вступил в ряды патрульной полиции в Киеве, а сейчас является частью отряда "Хищник", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты.

Александр Ярмак

После 24 февраля 2022 года артист прекратил концертную деятельность и добровольцем присоединился к армии. Долгое время YARMAK публично не раскрывал, где проходит службу, однако летом 2025 официально заявил: командует технологическим подразделением DARKNODE в составе 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Это специальное боевое подразделение, что занимается противодействием вражеским дронам и техническим обеспечением аэроразведки.

Николай Серга

Музыкант и телеведущий принял решение присоединиться к войску на второй день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Он является основателем "Культурного Десанта", что занимается поддержкой морального состояния военных. Также Серга занимает должность внештатного советника министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Гарик Бирча

Сменил сцену на поле боя в 2022 году и юморист Гарик Бирча. Сейчас он проходит службу в 210-м Отдельном штурмовом полку, бойцы которого выполняют задачи на Курщине. Пока в Украине продолжается война, знаменитость поставил творческую карьеру на паузу, однако отметил, что вернется к ней, когда в стране наступит мир.

Дмитрий Дикусар

Танцовщик выполняет задачи в рядах ВСУ уже четыре года. За это время Дмитрий Дикусар очень редко появлялся на публике, а из соображений безопасности точное место службы держит в секрете.

Виталий Козловский

Исполнитель принял решение мобилизоваться в июне 2023 года. Сначала он присоединился к Национальной гвардии Украины, а именно к Президентскому оркестру, но со временем был переведен в ряды ВСУ. 28 июня 2024 года Виталий Козловский был уволен в запас приказом командира из-за "семейных обстоятельств или других уважительных причин". Как сообщили в команде артиста, сейчас он занимается патронатной службой от благотворительного фонда "Патронатная служба "Луч помощи" 22 ОМБр.

