Виталий Козловский больше не служит в ВСУ: стали известны подробности

Анастасия Какун
2 минуты
Виталий Козловский больше не служит в ВСУ: стали известны подробности

Певец Виталий Козловский, который в 2023-м принял решение мобилизоваться, больше не несет службу в Вооруженных силах Украины. Артист был уволен в запас.

Соответствующую информацию управление коммуникаций Командования Сухопутных войск сообщило в комментарии hromadske. Отмечается, что в прошлом году исполнителя перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду, однако прослужил он там меньше месяца.

"Козловский Виталий Витальевич был назначен приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (по личному составу) от 23 мая 2024 года на должность солдата резерва 3 запасного взвода 90 запасной роты воинской части А4718. В воинскую часть прибыл из Национального президентского оркестра, город Киев, дела и должность принял 17 июня 2024 года", – говорится в сообщении.

Тогда в обязанности Виталия Козловского входило посещение постоянных учебных сборов, чтобы в случае необходимости, он мог быстро заменить другого военнослужащего. Певец также проводил концерты в различных подразделениях для "поднятия морально-психологического состояния и боевого духа" защитников. Однако, как отметили в Сухопутных войсках, "непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал".

Уже 28 июня 2024 года Виталий Козловский был уволен в запас приказом командира по "семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам". Отмечается, что артист сдал дела и должность.

Прокомментировали в Сухопутных войсках и патронатную службу Козловского. В мае артист рассказал в интервью Маричке Падалко, что в командовании 22-й отдельной механизированной бригады его отправили собирать средства и закрывать все потребности защитников.

"Сейчас мы с моим собратом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших воинов и пропавших без вести. Каждой женщине с детьми сегодня необходима помощь. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 семей портфельчики со всеми необходимыми вещами", – заявлял певец.

Однако в ВСУ сообщили несколько иную информацию: "Патронатную службу после увольнения в отношении воинской части А4718 Виталий Козловский не осуществляет и не был выведенным в распоряжение".

Как отреагировали в команде артиста

Пресс-служба Виталия Козловского сообщила hromadske, что все информация, которую он озвучил в интервью является актуальной. Сейчас исполнитель действительно не выполняет официальных обязанностей в армии, а вот патронатной службой занимается не в составе бригады, а от благотворительного фонда "Патронатная служба "Луч помощи" 22 ОМБр.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Козловский, которого откомандировали в тыл, снялся голым и разделил сеть на два лагеря.

