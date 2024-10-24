Дмитрий Дикусар в свой день рождения вышел на связь с передовой и рассказал, как встретил 38-летие: россиянам было больно

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, еще в начале полномасштабной войны присоединившийся к рядам ВСУ, вышел на связь с передовой в день своего 38-летия, 24 октября. Он рассказал, как встретил свой праздник и отметил, что россиянам уже "было больно".

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Соответствующая публикация появилась на официальной Instagram-странице защитника. По словам артиста, ему всегда нравилось, когда день рождения приходится на будние дни, и он счастлив, что этот год не стал исключением.

"Что может быть лучше, чем иметь возможность собственными глазами увидеть и подвести итоги за год жизни. Видимо, Бог слышит меня, потому что сегодня я тоже имел "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо ценнее для меня. Кацапне было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким. Но, сохранит жизнь другим. Обнял", – написал хореограф в соцсети.

Дополнительно Дмитрий Дигусар отметил, что, когда имеет возможность приехать в город, замечает определенную раздраженность общества действиями некоторых сограждан. Однако танцор призвал не забывать, что в мире все еще существует множество хороших людей, поэтому мы не должны терять веру друг в друга.

"Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид... Но на них держится Вселенная! Итак, не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте российское ИПСО, которое работает беспрестанно", – отметил Дикусар.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Дикусар нарушил молчание после продолжительного отсутствия и показал трогательное видео с фронта.

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