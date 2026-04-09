УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
2,6 т.
'Для таких, как я, путь домой закрыт'. Как во время войны живет звезда 'Х-Фактора' из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Звезда талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор" Евгений Литвинкович, который в последние годы почти не появляется в информационном пространстве, заявил, что из-за своей позиции больше не может вернуться в Беларусь, а творчество и благотворительность стали для него главными ориентирами. По словам певца, после участия в телевизионных проектах он фактически остался жить в Украине.

Видео дня

Сначала это было связано с контрактом с продюсерским центром СТБ, однако впоследствии обстоятельства изменились. Об этом он рассказал в интервью "Коротко про".

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

"Я фактически так и не вернулся домой. Сначала из-за контракта с СТБ, а сейчас потому что поддерживаю Украину, и для таких белорусов, как я, путь домой закрыт", – объяснил Литвинкович.

Он уточнил, что сегодня продолжает заниматься музыкой, пишет песни на украинском и белорусском языках, а также работает над новой концертной программой. Последний релиз артиста вышел несколько лет назад, однако, по его словам, перерыв был вынужденным.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

"Сейчас я сосредоточен на новой музыке, пишу песни и готовлю программу, с которой планирую выступать. Последний релиз был три года назад, но новая песня уже готовится. Просто этот период был непростым, и мне нужно было время, чтобы вернуться к творчеству с новыми смыслами. Музыка – это главное. Это способ передавать любовь и энергию", – отметил он.

Литвинкович также объяснил, что исчез из информационного пространства, ведь никогда не стремился публично демонстрировать личную жизнь, а во время войны это, по его мнению, еще менее уместно. Кроме того, на его эмоциональное состояние повлияли личные потери. В частности, артист пережил смерть своего кота Марсика, о чем ранее сообщал в соцсетях.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Более того, по словам исполнителя, его позиция вызывает беспокойство у родных, которые остаются за пределами Украины, поэтому он осторожнее относится к публичности. Несмотря на это, певец заверил, что планирует вернуться к онлайн-активности после завершения работы над новым материалом.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Литвинкович также рассказал, что за годы войны его круг общения существенно изменился: "Я не из тех, кто легко впускает людей в свою жизнь, мне достаточно нескольких, но проверенных".

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

В личной жизни певец находится в отношениях. Его избранница родом из Херсона, однако из-за войны вместе с семьей была вынуждена уехать за границу. Литвинкович признает, что это непростая ситуация, однако называет эти отношения важной частью своей жизни.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

"Я уже долгое время в отношениях. Моя возлюбленная из Херсона. Из-за войны ее семья уехала за границу, и ей тоже пришлось уехать – там ей безопаснее. Это непростая история, но очень важная для меня", – объяснил исполнитель.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Справка

Евгений Литвинкович родился в Беларуси и получил известность после участия в шоу "Украина имеет талант" в 2011 году, где занял третье место. Уже в следующем году он стал финалистом "Х-Фактора". После этого артист подписал контракт с СТБ, выпустил ряд песен и гастролировал по Украине.

В 2014 году Литвинкович также участвовал в Национальном отборе на Евровидение с песней "Стреляная птица", где занял восьмое место. В том же году его контракт с телеканалом был досрочно расторгнут, после чего карьера певца потеряла публичную динамику.

Несмотря на это, артист не прекратил заниматься музыкой. В частности, в 2023 году он представил украиноязычную песню "Пульс" (с тех пор новых релизов не было), а после начала полномасштабной войны оставался в Киеве, участвовал в благотворительных мероприятиях и поддерживал Украину публично.

"Для таких, как я, путь домой закрыт". Как во время войны живет звезда "Х-Фактора" из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe