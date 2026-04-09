'Для таких, как я, путь домой закрыт'. Как во время войны живет звезда 'Х-Фактора' из Беларуси Евгений Литвинкович и почему он исчез из соцсетей

Звезда талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор" Евгений Литвинкович, который в последние годы почти не появляется в информационном пространстве, заявил, что из-за своей позиции больше не может вернуться в Беларусь, а творчество и благотворительность стали для него главными ориентирами. По словам певца, после участия в телевизионных проектах он фактически остался жить в Украине.

Сначала это было связано с контрактом с продюсерским центром СТБ, однако впоследствии обстоятельства изменились. Об этом он рассказал в интервью "Коротко про".

"Я фактически так и не вернулся домой. Сначала из-за контракта с СТБ, а сейчас потому что поддерживаю Украину, и для таких белорусов, как я, путь домой закрыт", – объяснил Литвинкович.

Он уточнил, что сегодня продолжает заниматься музыкой, пишет песни на украинском и белорусском языках, а также работает над новой концертной программой. Последний релиз артиста вышел несколько лет назад, однако, по его словам, перерыв был вынужденным.

"Сейчас я сосредоточен на новой музыке, пишу песни и готовлю программу, с которой планирую выступать. Последний релиз был три года назад, но новая песня уже готовится. Просто этот период был непростым, и мне нужно было время, чтобы вернуться к творчеству с новыми смыслами. Музыка – это главное. Это способ передавать любовь и энергию", – отметил он.

Литвинкович также объяснил, что исчез из информационного пространства, ведь никогда не стремился публично демонстрировать личную жизнь, а во время войны это, по его мнению, еще менее уместно. Кроме того, на его эмоциональное состояние повлияли личные потери. В частности, артист пережил смерть своего кота Марсика, о чем ранее сообщал в соцсетях.

Более того, по словам исполнителя, его позиция вызывает беспокойство у родных, которые остаются за пределами Украины, поэтому он осторожнее относится к публичности. Несмотря на это, певец заверил, что планирует вернуться к онлайн-активности после завершения работы над новым материалом.

Литвинкович также рассказал, что за годы войны его круг общения существенно изменился: "Я не из тех, кто легко впускает людей в свою жизнь, мне достаточно нескольких, но проверенных".

В личной жизни певец находится в отношениях. Его избранница родом из Херсона, однако из-за войны вместе с семьей была вынуждена уехать за границу. Литвинкович признает, что это непростая ситуация, однако называет эти отношения важной частью своей жизни.

"Я уже долгое время в отношениях. Моя возлюбленная из Херсона. Из-за войны ее семья уехала за границу, и ей тоже пришлось уехать – там ей безопаснее. Это непростая история, но очень важная для меня", – объяснил исполнитель.

Справка

Евгений Литвинкович родился в Беларуси и получил известность после участия в шоу "Украина имеет талант" в 2011 году, где занял третье место. Уже в следующем году он стал финалистом "Х-Фактора". После этого артист подписал контракт с СТБ, выпустил ряд песен и гастролировал по Украине.

В 2014 году Литвинкович также участвовал в Национальном отборе на Евровидение с песней "Стреляная птица", где занял восьмое место. В том же году его контракт с телеканалом был досрочно расторгнут, после чего карьера певца потеряла публичную динамику.

Несмотря на это, артист не прекратил заниматься музыкой. В частности, в 2023 году он представил украиноязычную песню "Пульс" (с тех пор новых релизов не было), а после начала полномасштабной войны оставался в Киеве, участвовал в благотворительных мероприятиях и поддерживал Украину публично.

