Исполнительница хита "Двічі в одну річку не ввійдеш" Юлия Рай наконец-то вышла из тени: как изменилась звезда 2000-х в эмиграции

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
474
Украинская певица Юлия Рай, которая получила известность в 2000-х благодаря хиту "Двічі в одну річку не ввійдеш", впервые за долгое время появилась на публике. Артистка выступила на разогреве группы Kalush Orchestra во время концерта в Австралии.

Видео с выступления распространили в сообществе "Що ти знаєш про Бобула". На обнародованных кадрах Юлия Рай исполняет свои самые известные песни – "Річка" ("Двічі в одну річку не ввійдеш") и "Ти мене полюбиш".

Именно она открывала концерт: "Посмотрите, кто выступал на разогреве у Kalush Orchestra в Австралии. Юлия Рай более 15 лет назад вышла замуж и эмигрировала".

В посте напомнили, что в нулевых годах ее композиции регулярно звучали на дискотеках.

Юлия Рай была активной на сцене с 1998 до 2009 года. Пик ее популярности пришелся на середину 2000-х, когда песня "Річка" стала одним из самых известных хитов того времени. При этом сама исполнительница не скрывает, что ее часто называют "певицей одной песни".

В 2009 году артистка вышла замуж за гражданина Австралии и переехала туда из Украины. За рубежом она некоторое время продолжала заниматься музыкой и участвовала в талант-шоу, однако, по ее словам, шоу-бизнес не стал стабильным источником дохода.

Впоследствии Юлия Рай сменила сферу деятельности и начала работать в социальной помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, но продолжает жить в Австралии. За это время в ее личной жизни также произошли изменения: она развелась с первым мужем и впоследствии встретила нового партнера.

В последнее время певица, которая не появлялась на публике более 15 лет, решила вернуться к творчеству и выпускает новые песни на "домашней студии". Она отмечает, что не ставит целью достичь большой популярности, однако не хочет отказываться от музыки.

Юлия Рай объяснила свое решение тем, что считает неправильным игнорировать собственный талант, даже если карьера не сложилась так, как ожидалось.

"Я прочитала, что, если Господь тебе дал талант, а ты его закапываешь в землю, это есть большой грех. Я свой талант похоронила, и так некрасиво. Я должна его достать... Ты не стала суперзвездой? Ну и пошло оно все к черту! У меня есть песни, которые люди любят. Я пошла другим путем и сделала себя независимой. Возможно, я еще напишу хорошую песню, а возможно и нет", – рассказывала исполнительница.

