Дизайнерский ремонт, но пустой холодильник: в какой квартире живет интервьюер Эмма Антонюк и почему она боится озвучить арендную плату

Журналистка и интервьюер Эмма Антонюк живет в арендованной двухкомнатной квартире-студии на Золотых воротах в Киеве с ярким дизайнерским интерьером. Цветные стены, книги на полках и даже на полу, сочетание современных и винтажных вещей – все это создает атмосферу творческого беспорядка, который точно не спутаешь с типичным жильем.

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Несмотря на скромное происхождение, Эмма Антонюк сознательно выбрала такую квартиру как свое пространство – уютное, красивое и "свое, хоть и арендованное". Свое жилье инфлюенсер показала в рамках проекта "По хатах", где звезды проводят экскурсии по собственным домам. Именно тогда она рассказала, что не хочет озвучивать сумму аренды. По ее словам, эта плата немалая и она просто боится реакции близких.

"Я хорошая дочь, я берегу сердце своей матери. Если она узнает эту сумму, я не уверена, что это хорошо отразится на ее эмоциональном состоянии. Они очень бережливые родители. И эта квартира дорогая. Она дорогая даже для меня, в моем понимании. Но я всю жизнь провела в общежитиях, жила по родственникам, мои родители были заробитчанами, я родилась в райцентре, где мы жили с родителями в одной квартире. Всю жизнь я себе говорила, что, когда мы вырастем, мы о себе позаботимся. Мы будем жить в хорошем районе, в хорошей квартире. И сейчас я думаю, что я гиперкомпенсирую. То есть когда-то я закончу эту психушку с квартирой, с дизайнерским ремонтом на Золотых воротах, перееду в свой "хрущ" (хрущевка. – Ред.) на Отрадном и буду немножечко взрослее", – поделилась Антонюк.

В квартире она воплотила любимую эклектику: яркие цвета, микс аутентичных и современных вещей, много книг, которые разбросаны по всему дому. Жилье одновременно является кухней, гостиной, кабинетом и даже спальней для гостей, которые задерживаются после комендантского часа.

Вместе с Эммой живут кот Лесик и пес Тайка, а в быту помогает домработница, которая приходит каждую неделю – телеведущая не любит готовить и убирать. Об этом напоминает и содержимое ее холодильника, который почти пустой, зато облеплен стильными магнитами из путешествий. Главная функция кухонного пространства – хранение красивых вещей, чая, книг о гастрономии и эстетических приправ, которые годами никто не использовал.

Антонюк не скрывает, что жизнь в квартире с таким ремонтом и интерьером – это не всегда о рациональном выборе, но точно о долгожданной возможности иметь пространство, которое вдохновляет.

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